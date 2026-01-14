El viaje que Francy Madrigal soñaba hacer en moto quedó truncado por una tragedia en la carretera

La pasión de Francy Madrigal por las motocicletas no era una moda ni un pasatiempo pasajero, era su estilo de vida y una pasión que compartía con su esposo, Luis Vargas.

Francy Madrigal era una apasionada por las motos (Cortesía/Cortesia)

Alexandra Obando, sobrina de don Luis, contó que desde muy joven Francy anduvo sobre dos ruedas, recorriendo caminos, compartiendo rutas con su esposo y formando parte activa de la comunidad biker en Costa Rica.

La mujer fue despedida en Desamparados (cortesía/cortesía)

Francy es una de las tres mujeres fallecidas en accidentes de tránsito en motocicleta durante la última semana. A este caso se suma otro ocurrido en Golfito y uno más en Guanacaste, lo que ha encendido las alertas por la alta cantidad de accidentes de moto en Costa Rica.

Francy, de 41 años, no pudo cumplir su mayor ilusión: realizar un viaje en moto al extranjero, una aventura que ya estaba planeando junto a su esposo, con quien vivía en San Miguel de Desamparados.

“El viaje lo tenían programado para febrero, iban para Panamá o Nicaragua faltaba poco y estaban muy ilusionados, iban con los bikers”, relató la familiar.

Los allegados no solo enfrentan la partida de Francy, sino también la preocupación por la salud de Luis Vargas, quien permanece internado en el Hospital San Juan de Dios tras sufrir fracturas en las costillas y una perforación en un pulmón producto del accidente.

Francy Madrigal falleció en un accidente en Aserrí (Cortesía)

“El martes pudo salir para despedirla, pero debe regresar al hospital. Para nosotros lo más importante es su recuperación, él está muy afectado emocionalmente, ellos tenían 17 años juntos”, dijo Alexandra.

La sobrina recordó que Francy era una mujer muy especial para la familia.

Muchos allegados de los grupos bikers la despidieron con tristeza e indignación. (cortesía/cortesía)

“Era una mujer noble, alegre, de sentimientos muy puros. Amaba los perritos, estaba orgullosísima de su hija de 22 años y vivía siempre con una sonrisa. Era ama de casa y su verdadera pasión eran las motos. Sabía manejarlas, pero siempre andaba con mi tío”, relató.

La pareja era muy activa en el mundo biker y participaba en varios grupos de motociclistas, especialmente en La Legión, una de las pandillas de motos más reconocidas del país.

“Para ellos cada salida era una celebración. El día del accidente venían regresando de una actividad realizada el sábado. Se habían quedado en la zona, compartieron con amigos y almorzaron en el restaurante Don Alcides. Ya de regreso ocurrió la tragedia”, recordó la familiar.

El accidente de tránsito ocurrió el domingo en Aserrí, cerca de las 5:30 de la tarde. Francy viajaba como acompañante cuando, por razones que aún se investigan, fueron impactados por un vehículo. El fuerte choque le provocó heridas de extrema gravedad que acabaron con su vida y dejaron a su esposo herido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que por este caso fue detenida una conductora de apellido Bermúdez, quien es oficial penitenciaria, aunque posteriormente quedó en libertad mientras continúa la investigación.

La familia asegura que seguirá el proceso judicial contra la conductora.

“Nos estamos asesorando legalmente. Vamos por la vía judicial porque aquí hubo una muerte. Queremos que se haga conciencia, pero en este momento nuestra prioridad es la salud de mi tío”, explicó Alexandra.

Trascendió que la conductora no portaba documentos del vehículo ni licencia y que, aparentemente intentar evadir un retén policial, terminó impactando la motocicleta en la que viajaba Francy.

La noticia ha golpeado con fuerza a la comunidad biker en Costa Rica, donde Francy era conocida por su carácter alegre, su espíritu solidario y su amor por las rutas largas.

Fue despedida el martes 13 de enero en Desamparados, donde decenas de motociclistas llegaron en sus motos para acompañar a su familia, rendirle homenaje y compartir mensajes de dolor y recuerdo en redes sociales.