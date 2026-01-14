Identifican a mujer fallecida en accidente entre dos motos en Pavón de Golfito

Las autoridades confirmaron que la víctima del accidente de tránsito, ocurrido la noche del martes en Pavón de Golfito, es una mujer de 44 años de apellido Castrillo.

El accidente involucró a dos motocicletas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que hasta donde saben, la víctima viajaba en una moto y otros dos hombres en la otra.

Cuando la Cruz Roja atendió a la mujer ya estaba fallecida. (cortes/cortesía)

Varias personas trataron de auxiliar a la mujer y la subieron a un carro particular, en el camino se toparon con la ambulancia, pero ya para ese momento ella no tenía signos vitales.

LEA MÁS: Stella Chinchilla, señalada por supuesta amanaza a Rodrigo Chaves, va a la Fiscalía por recomendación de su abogado

Asimismo, dos hombres adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de manera urgente al Hospital de Ciudad Neily para recibir atención médica especializada.

LEA MÁS: Mujer cae en guindo de 80 metros en Alajuela y es trasladada en estado crítico al hospital

Las causas del accidente están en investigación por parte de las autoridades judiciales.