Sucesos

Identifican a mujer fallecida en accidente entre dos motos en Pavón de Golfito

La víctima perdió la vida tras colisionar su motocicleta con otra

Por Silvia Coto

Las autoridades confirmaron que la víctima del accidente de tránsito, ocurrido la noche del martes en Pavón de Golfito, es una mujer de 44 años de apellido Castrillo.

El accidente involucró a dos motocicletas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que hasta donde saben, la víctima viajaba en una moto y otros dos hombres en la otra.

Cuando la Cruz Roja atendió a la mujer ya estaba fallecida. (cortes/cortesía)

Varias personas trataron de auxiliar a la mujer y la subieron a un carro particular, en el camino se toparon con la ambulancia, pero ya para ese momento ella no tenía signos vitales.

Asimismo, dos hombres adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de manera urgente al Hospital de Ciudad Neily para recibir atención médica especializada.

Las causas del accidente están en investigación por parte de las autoridades judiciales.

carillomujerpavón de golfitooij
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

