Mujer cae en guindo de 80 metros en Alajuela y es trasladada en estado crítico al hospital

Una mujer sufrió, la noche del martes, la caída a un guindo de aproximadamente 80 metros en Pilas de San Isidro, Alajuela.

La señora fue trasladada en estado grave al hospital. (Cruz Roja/Cortesía)

Según informó la Cruz Roja, el rescate fue realizado con dos unidades básicas, dos unidades de soporte avanzado y dos unidades de rescate, quienes aseguraron a la víctima.

La señora fue trasladada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

De momento se desconoce comó se dio la terrible caída.