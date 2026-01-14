Pareja es sospechosa de alquilar carros por ₡150.000 y nunca devolverlos

Las autoridades judiciales realizan este martes cinco allanamientos simultáneos, en distintos puntos del país, que han permitido la detención de cuatro personas sospechosas de los delitos de robo de vehículos y suplantación de identidad

Las diligencias se realizaron en Orotina y Atenas en Alajuela, San Sebastián en San José y Garabito en Puntarenas.

La pareja alquilaba carros y, al parecer, luego desaparecía con los vehículos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las autoridades recibieron varias denuncias en las que se indicaba que, en apariencia, una pareja conformada por un hombre y una mujer contactaban telefónicamente a las víctimas para arrendar vehículos por periodos cortos, por tres o cuatro días, a cambio de un pago cercano a los ₡150.000 colones, el cual cancelaban en efectivo.

Sin embargo, una vez vencido el plazo acordado, los sospechosos no devolvían los automotores a sus propietarios.

Las diligencias iniciales permitieron establecer que esta pareja presuntamente contaba con la colaboración de otras dos personas para cometer los ilícitos.

Asimismo, la investigación reveló una presunta suplantación de identidad, ya que los sujetos inicialmente se identificaban con un apellido distinto. No obstante, la revisión de videos de los sitios donde ocurrieron los hechos permitió a los agentes judiciales identificar plenamente a los sospechosos.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.