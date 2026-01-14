“Aquí estoy y no me voy a esconder”: Stella Chinchilla responde a denuncia por amenaza contra Rodrigo Chaves

La comunicadora Stella Chinchilla, quien figura como denunciada por una presunta amenaza de muerte contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, rompió el silencio este martes a través de un video en su cuenta de Facebook, donde aseguró que se encuentra tranquila y que no ha cometido ningún delito.

“Aquí estoy, estoy bien, no estoy asustada. Esto es una de las chispas del oficio de ser comunicadora y de ser incómoda para el sistema, para este gobierno más que nada”, expresó Chinchilla

La mujer indicó que ya conversó con su abogado y pidió comprensión ante la gran cantidad de llamadas que ha recibido. “Acabo de hablar con el abogado; disculpen si no les puedo contestar las llamadas, son demasiadas”, dijo.

Stella Chinchilla habló sobre la situación con la denuncia en su contra (Cortesía/cortesía)

Chinchilla agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que asegura haber recibido tras conocerse la denuncia en su contra.

“Muchísimas gracias por preocuparse, por la solidaridad, por todo lo que están haciendo por mí, por escribir. Síganlo haciendo; en este momento sí lo necesito. Vamos a poner a prueba el sistema judicial, vamos a ver si esto funciona o no”.

Según manifestó, desconoce los detalles de la causa en su contra y afirma que todo ha sido una sorpresa.

Stella Chinchilla habla luego de enterarse que fue denunciada por amenaza contra Rodrigo Chaves

“No creo en la violencia”

“No he hecho nada, me están acusando de cosas que ni sé de qué me están denunciando, porque en realidad no sé todavía. Para mí es una sorpresa; ustedes saben cómo me atacan los troles, pero jamás iba a pensar que me acusaran de esta estupidez”.

En su declaración pública, Chinchilla recordó que es vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz y defensora de los derechos humanos.

“Yo soy la vicepresidenta del Centro de Amigos para la Paz, fiel defensora de los derechos humanos. No creo en la violencia”.

Además, ella atribuyó la denuncia a su posición crítica contra el Gobierno.

“Por eso me están denunciando, porque fui incómoda para Laura (Laura Fernández) el día del debate. Porque las fotos, los memes, todo lo que hago con ustedes, les molesta y les molesta mucho”.

La señora hizo un llamado a sus seguidores a mantenerse firmes y continuar apoyándola.

“Estamos en un momento crítico, Costa Rica está en un momento sumamente crítico. Por favor, no desistan, sigan luchando. Y no me suelten, yo estoy con mi red de apoyo, ustedes saben que es grande, fuerte”.

Finalmente, adelantó que se presentará ante las autoridades judiciales.

“Hago responsable a este gobierno”

“Seguramente, mañana (miércoles) iré a la fiscalía, seguiré las recomendaciones de mi abogado, Ricardo Solís. Y aquí estoy”.

“Si algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, hago responsable a este gobierno, a sus seguidores y seguidoras tan violentos”, dijo.

La Fiscalía confirmó la denuncia que fue presentada, este martes, por Jorge Torres, director de la DIS.

Según la denuncia del 9 de enero de 2026, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional fue alertada de manera confidencial sobre la existencia de un sicario al que se le canceló para atentar contra la vida del señor Rodrigo Chaves, presidente de la República, lo que representaría una amenaza grave y directa contra su vida.

La supuesta comunicación de la persona sospechosa fue por WhatsApp con un tercero no identificado, de la cual “se desprende que ella habría pagado y ordenado a un sicario para atentar contra la vida de Chaves.

Ahora el OIJ investiga la situación.