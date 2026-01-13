La última esperanza: camisetas y un peluche para encontrar a adolescente desaparecida en Osa

Con el corazón lleno de dolor, pero aferrados a una última esperanza, los familiares de Ashly Rojas Gómez, de 16 años, desaparecida desde el martes 6 de enero en Los Mogos de Osa, se preparan para lanzar al río el peluche y las blusas preferidas de la adolescente, confiando en que estos objetos, junto con la experiencia de los baqueanos, puedan guiarlos hasta el lugar donde se encuentre el cuerpo de la joven.

Así lo confirmaron a La Teja, Marielos Gómez, abuela de la adolescente y Adrián Ureña, baqueano de la zona sur.

La búsqueda la realizarán la mañana de este miércoles 14 de enero.

“Ella no usaba almohada, lo que le hicimos fue formar una almohadita, con unas camisetas que ella tenía de la artista preferida, esas blusas las tenía como una reliquia, eran con la imagen de la cantante Karol G, que le gustaba mucho, no se las ponía para que no se le jodieran”, manifestó la abuelita.

La Cruz Roja confirmó la mañana de este lunes 12 de enero que suspendieron la búsqueda; sin embargo, confían en que los baqueanos la puedan encontrar.

Doña Marielos afirma que no han podido dormir pensando en Ashly, ella solo ha logrado conciliar el sueño por ratos.

Esta fue la última foto de Ashly Rojas Gómez, de 16 años, (blusa azul) que se tomó con su familia, quienes sobrevivieron al vuelco. Foto: Autorizada por Marielos Gómez para La Teja (Autorizada por Marielos Gómez para La Teja/Autorizada por Marielos Gómez para La Teja)

Adolescente se despidió de familia en un sueño

Doña Marielos contó que su hija Grace Rojas, tía de Ashly, fue la última en escuchar la voz de la jovencita y también tuvo la oportunidad de soñarse con la muchacha durante los días que ha estado desaparecida.

“Nos dice que la vio agarrada de la mano de mi hermana mayor que murió hace 20 años, iban vestidas de blanco, caminando en un jardín de puras flores de colores, diciendo adiós. Para nosotros eso es una despedida, ella debe estar con Dios”, expresó la abuela.

El día del accidente acuático la adolescente iba junto a su abuela Marielos Gómez, de 54 años; la mamá, doña Judith Rojas, de 37 años, y un hermano de ella de 14 años. También iba una tía llamada Grace Rojas y el hijo de esta, es decir, un primito de la desaparecida, de 5 años.

Estas cinco personas sobrevivieron; sin embargo, el golpe emocional por lo ocurrido las tiene devastadas. Entre ellos el adolescente, quien prefiere no hablar del tema.

La jovencita y su familia son vecinos de El Progreso de Cajón de Buenos Aires, también de la zona sur, y se encontraban de paseo en Los Mogos visitando a otros familiares.

Un celular con solo 12% de batería permitió que Marielos Gómez pidiera ayuda a otros familiares; ellos señalan que estuvieron al menos cuatro horas en el agua y fue cuando la adolescente expresó que se sentía cansada, que le dolían los pies y no la vieron más.

Así es la zona de Los Mogos en Osa donde han mantenido los rastreos por Ashly Rojas Gómez. Foto: Archivo (Cortesía/Cortesía)

Animales peligrosos en paraíso de Osa

La zona de Osa es un paraíso por su flora y fauna, pero a pesar de ser tan bella, también es peligrosa, debido a los animales que hay justo en el punto donde la adolescente desapareció.

El baqueano Adrián Ureña confirmó que han visto en ese lugar tiburones tigre, cocodrilos y delfines.

Los Mogos

Búsqueda en Los Mogos por adolescente desaparecida

Cuatro personas ahogadas en este 2026

La primera tragedia ocurrió el 1 de enero, cuando murió una jovencita de 12 años en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela.

En la laguna de Río Cuarto de Alajuela también murió un hombre, quien entró al agua y no salió. El accidente ocurrió igualmente el 1 de enero y su cuerpo fue encontrado hasta el día siguiente.

El viernes 2 de enero ocurrió una tragedia en playa Moín, Limón. Ahí murió Rogelio Raúl Tathum, luego de salvar a una muchachita de 12 años y a una niña de 7 años, a quienes veía como hijas propias.

Ese mismo día se registró otra fatalidad en el río Reventazón, en Siquirres. El río arrastró a dos hombres; uno fue rescatado con vida y el otro, de 32 años, falleció. Su cuerpo fue hallado cinco días después, este martes 6 de enero.