Exministro de Seguridad explica todo lo que hizo mal la DIS ante supuestas amenazas contra Rodrigo Chaves

La denuncia presentada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ante la supuesta amenaza de muerte contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, llamó este martes la atención luego de que se hiciera a conocer y luego se presentará la denuncia.

En La Teja le consultamos al exministro de Seguridad Gustavo Mata cómo se procede en estos casos tan delicados.

“Cuando hay un tipo de denuncia de esta naturaleza, que es una situación crítica en cualquier país donde sea un alto funcionario del gobierno, en este caso el presidente, debe manejarse con la debida cautela y protocolo del caso”, dijo Mata

El exministro de Seguridad fue enfático en que este tipo de casos deben tramitarse con rigor técnico y jurídico.

“Tiene que haber toda una investigación previa para que los pocos elementos de prueba que puedan existir se recuperen y se pueda llegar a alguien con respecto a esa amenaza de muerte”, señaló.

Sin embargo, para el exjerarca, lo ocurrido dista mucho de ese procedimiento.

“En este caso en concreto me parece una payasada. Me parece que estamos viendo el mismo circo que hacía Chávez todos los miércoles históricamente en su gobierno. Aquí se vislumbra más protagonismo de acción política que un interés real por esclarecer la verdad”, afirmó.

Según Mata, la DIS conoce perfectamente cuál es el protocolo ante una denuncia de esta naturaleza.

“Si la información entra por la DIS, lo correcto es informar al OIJ para que haga la investigación respectiva, o presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que este solicite al OIJ realizar las diligencias. Ese es el procedimiento en hechos tan graves como estos”, explicó.

A su criterio, lo actuado por Casa Presidencial y la DIS no se ajusta a la norma. “El procedimiento que se llevó a cabo es totalmente irregular. Más que una denuncia seria parece un circo político”, insistió.

Gustavo Mata asegura que la situación debio ser manejada con más cautela por la DIS (JORGE CASTILLO)

El exministro también cuestionó la postura del Gobierno ante la violencia que vive el país. Recordó que, cuando se dieron hechos de violencia por las cifras de homicidios y víctimas colaterales, el presidente minimizó la situación.

“Dijo que ‘es entre ellos que se matan’ y no se le ha dado, a mi criterio, la importancia debida a la gran cantidad de muertes durante su gobierno”, reprochó.

Finalmente, Mata concluyó: “No le veo un asidero legal por actos preparatorios, pero ahora que están tocando a Chaves esto sí es importante”.

Fiscalía confirmó denuncia y abrió investigación

La Fiscalía confirmó que recibió una denuncia contra una mujer de apellidos Chinchilla Mora, quien figura como sospechosa del aparente delito de amenazas en perjuicio del presidente.

Según la denuncia el 9 de enero de 2026, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional fue alertada de manera confidencial sobre la existencia de un sicario al que se le canceló para atentar contra la vida del señor Rodrigo Chaves, presidente de la República, lo que representaría una amenaza grave y directa contra su vida.

La supuesta comunicación de la persona sospechosa fue por WhatsApp con un tercero no identificado, de la cual “se desprende que ella habría pagado y ordenado a un sicario para atentar contra la vida de Chaves

El caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se solicitaron las diligencias correspondientes para el desarrollo de la investigación. Además, se pidió la intervención de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, como parte del procedimiento establecido.

Las autoridades indicaron que, debido a que los hechos se mantienen bajo investigación, no es posible brindar mayores detalles, en apego a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal.

El expediente se encuentra en etapa preliminar y será el OIJ el encargado de determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades.

Jorge Torres, director de la DIS, fue quien acudió este martes a la Fiscalía General de la República para denunciar la supuesta amenaza. También informó a Jefrey Cerdas, jefe de seguridad de Presidencia, para reforzar la protección del mandatario.

La mujer sospechosa aseguró a Telenoticias que todo se trata de “un circo”, que no sabe de qué se le acusa y que ya se encuentra buscando un abogado.