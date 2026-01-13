Ruta 32: Confirman balacera, persecución y fuga a la montaña tras alerta por vehículo sospechoso

Las autoridades judiciales ya informaron acerca de la situación que ocurre en la Ruta 32, donde una alerta por un vehículo sospechoso desencadenó una persecución, un intercambio de disparos y la fuga de un hombre hacia una zona montañosa, lo que obligó al cierre total de esta importante carretera.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), antes de las 11:30 a. m. se recibió una alerta sobre un automotor que generaba sospechas, por lo que oficiales de la Policía Administrativa se trasladaron al lugar para verificar la situación.
Cuando los oficiales intentaron abordar el vehículo, el ocupante hizo caso omiso a la orden policial y continuó su marcha. Minutos después, en apariencia, el sospechoso disparó contra las autoridades, lo que provocó la respuesta de las autoridades.
Luego el hombre abandonó el vehículo y huyó hacia la montaña. Según datos preliminares, el automotor era ocupado únicamente por una persona.
En el sitio se presume que hay presencia de drogas y armas dentro del vehículo, por lo que agentes judiciales se apersonaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes.
Debido al operativo policial en desarrollo, la Ruta 32 se mantiene cerrada en ambos sentidos, mientras las autoridades trabajan en la búsqueda del sospechoso y el procesamiento del lugar.
Noticia en desarrollo.