Detienen a supuesto brujo por asesinato despiadado de un abogado inocente frente a su casa en barrio Luján

Agentes de la Sección de Homicidios del OIJ detuvieron a dos hombres sospechosos de matar de manera despiadada al abogado José Gerardo Pérez Fuentes, de 73 años.

Las capturas ocurrieron en barrio Córdoba y en Moravia, en San José.

Los sospechosos son de apellidos Madrigal, de 44 años, señalado como el autor intelectual y además un supuesto brujo; el segundo es de apellido López, de 22 años, quien sería uno de los pistoleros.

“Madrigal pareciera ser que se dedica a la venta de drogas, además de que realiza algún tipo de acción económica vinculada a la brujería. En el allanamiento se encontraron evidencias relacionadas con la santa muerte, además de que tiene antecedentes criminales”, dijo Michael Soto, director interino del OIJ.

“Pareciera ser que esta persona (el abogado) no era el objetivo de los sicarios, sino que iban por otra persona; llegan a la vivienda y disparan en múltiples ocasiones, impactando a la víctima”, agregó Soto.

Madrigal, en apariencia, fue quien contrató a los pistoleros para que cometieran el ataque.

De acuerdo con las autoridades, a ellos los investigan desde el 8 de agosto del 2025, luego de reportarse una balacera contra una casa en barrio Luján.

Los responsables de causar este brutal ataque llegaron en una bicimoto hasta la vivienda en donde se encontraba la víctima.

Otro hombre de apellido Brenes, de 31 años, resultó herido en el glúteo izquierdo y lo trasladaron al hospital Calderón Guardia.

