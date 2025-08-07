Así es cómo unos pistoleros causaron brutal ataque a un adulto de 73 años

Un adulto mayor de apellido Pérez, de 73 años, fue asesinado de un balazo en la espalda.

Los responsables de causar este brutal ataque llegaron en una bicimoto hasta la casa en donde se encontraba la víctima.

La víctima de apellido Pérez, de 73 años, escuchó que lo llamaron y al salir sufrió ocurrió la tragedia. Foto: Ilustrativa (Rafael Murillo)

Otro hombre de apellido Brenes, de 31 años, resultó herido en el glúteo izquierdo y lo llevaron al hospital Calderón Guardia.

Estos hechos ocurrieron en barrio Luján, San José, a la 1:53 a. m. de este jueves 7 de agosto, el OIJ recibió la alerta a las 2:20 a. m.

“Dos hombres se trasladaban en una bicimoto y llegaron hasta la casa de los ofendidos, llamaron a las víctimas y cuando salen es cuando les disparan”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades judiciales tratan de esclarecer las causas que mediaron en este agresión.

Analizan cámaras de seguridad para dar con los responsables.

