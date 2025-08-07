Sucesos

Así es cómo unos pistoleros causaron brutal ataque a un adulto de 73 años

La víctima de apellido Pérez, de 73 años, escuchó que lo llamaron y al salir sufrió ocurrió la tragedia

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un adulto mayor de apellido Pérez, de 73 años, fue asesinado de un balazo en la espalda.

Los responsables de causar este brutal ataque llegaron en una bicimoto hasta la casa en donde se encontraba la víctima.

LEA MÁS: OIJ revela trágico desenlace de mujer que desapareció tras irse con un hombre en carro

La víctima de apellido Pérez, de 73 años, escuchó que lo llamaron y al salir sufrió ocurrió la tragedia. Foto: Ilustrativa (Rafael Murillo)

Otro hombre de apellido Brenes, de 31 años, resultó herido en el glúteo izquierdo y lo llevaron al hospital Calderón Guardia.

Estos hechos ocurrieron en barrio Luján, San José, a la 1:53 a. m. de este jueves 7 de agosto, el OIJ recibió la alerta a las 2:20 a. m.

LEA MÁS: De dos balazos asesinan a hombre frente a cabinas turísticas

“Dos hombres se trasladaban en una bicimoto y llegaron hasta la casa de los ofendidos, llamaron a las víctimas y cuando salen es cuando les disparan”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades judiciales tratan de esclarecer las causas que mediaron en este agresión.

Analizan cámaras de seguridad para dar con los responsables.

LEA MÁS: Juzgado ya definió cuál será el futuro del sospechoso de lanzarle ácido en la cara a expareja

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en barrio LujánhomicidiosOIJadulto mayor
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.