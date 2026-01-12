Esta sería la despiadada razón por la que dos veinteañeros habrían dado una mortal golpiza a dos vecinos de San Vito

Dos muchachos, de apellidos Salazar, de 25 años, y Miranda, de 24, están en manos del OIJ de Coto Brus por ser sospechosos de la salvaje golpiza que acabó con la vida de Ignacio Méndez, de 68 años, conocido como Nacho, y de Juan Mora, de 59 años, conocido como Cholo.

La captura ocurrió a las 5 de la mañana de este lunes 12 de enero mediante tres allanamientos en Aguas Claras y en Las Brisas de Coto Brus, zona sur del país.

Michael Soto, director interino del OIJ, señaló de manera preliminar que presumen que el motivo de la brutal agresón habría sido por un robo.

Ignacio Méndez, de 68 años, conocido como Nacho, y Juan Mora, de 59 años, conocido como Cholo, asesinados en Las Brisas de San Vito de Coto Brus. Foto: San Vito Televisión (San Vito Televisión/San Vito Televisión)

“Las víctimas se encontraban en un apartamento, cuando aparentemente dos sujetos ingresaron y los agredieron de manera reiterada causándoles la muerte”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

El apartamento lo alquilaba Ignacio y las razones que llevaron a este hecho siguen bajo investigación.

Este cruel hecho fue descubierto la mañana del sábado 10 de enero en Las Brisas de San Vito de Coto Brus, frente a la plaza de la localidad, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Dos hombres fueron encontrados sin vida la mañana de este sábado 10 de enero en una vivienda ubicada en Las Brisas de San Vito de Coto Brus. Foto: Cortesía San Vito Televisión (Cortesía San Vito Televisión/Cortesía San Vito Televisión)