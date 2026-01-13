Angustia por universitaria que desapareció luego de salir a hacer un servicio exprés

María Alexandra Amador Vargas, de 20 años, es universitaria y también trabaja haciendo servicios exprés de comidas, medicamentos o cualquier paquete que le pidan desplazar. Pero la última vez que la vieron fue el sábado 10 de enero anterior y desde entonces su paradero es incierto.

Anayeli Amador, hermana mayor de Alexandra, denunció la situación ante el OIJ el domingo anterior; sin embargo, hasta este martes 13 no tenían ninguna información.

María Alexandra Amador Vargas, de 20 años, es universitaria y también trabaja haciendo exprés en San Vito de Coto Brus, ella desapareció el sábado 10 de enero del 2026. Foto: Anayeli Amador para La Teja (Foto: Anayeli Amador para La Teja /Foto: Anayeli Amador para La Teja)

Asegura que no es normal que su hermana se vaya de la casa y menos que no conteste las llamadas, sobre todo porque es quien está pendiente del hermano menor, de 14 años, quien vive con ella.

“Se le perdió el rastro el sábado, como a las ocho de la noche, ella estudia Administración de Negocios en la Universidad Panamericana, en San Vito.

“Somos cinco hermanos, pero no vivimos juntos, yo me fui para mi casa y me enteré hasta el domingo que ella no llegó porque mi hermano de 14 años me avisó”, expresó Anayeli.

Lo último que se sabe es que iba a hacer una entrega en el sector de Alto Santa Clara.

Mencionó que hasta el domingo le entraban las llamadas, pero después de las 2 p. m. ya no le entraron más.

Alexandra tiene cerca de seis meses de trabajar como repartidora y compró una moto para dedicarse a esta labor.

“Ella trabaja para sí misma, no utiliza ninguna aplicación, las personas le hacen pedidos de compras y ella iba a entregarlos”, detalló la familiar.

La moto de la muchacha tampoco aparece.

“Hemos recibido llamadas de números que no son ticos, son extranjeros, le hicimos el reporte al OIJ, pero nos dicen que son personas que quieren extorsionar”, afirmó la familiar.

El caso ya es investigado por el OIJ. Si usted tiene información del paradero de Alexandra, puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.