Sicarios usaron GPS de lujoso carro para localizar a su víctima, pero habrían matado a inocente en Escazú

Yulian Antonio Montero Cárdenas, de 32 años, sería una víctima inocente más de la violencia que ha golpeado a Costa Rica en los últimos años.

Los sospechosos de matarlo habrían utilizado el GPS del carro para localizarlo y cometer el cruel ataque en la exclusiva zona de San Rafael de Escazú.

Los investigadores de la sección de Homicidios del OIJ cuentan con una serie de evidencias que dejaron los dos motociclistas sospechosos de matar sin piedad a Yulian, quien manejaba un Mercedes Benz en Escazú.

Un hombre fue asesinado a disparos en Escazú. Tras el ataque, el vehículo en el que viajaba chocó contra un árbol. (Cortesía/Cortesía)

Sicarios mataron a Yulian Antonio Montero Cárdenas

Las autoridades captaron el rastro que dejaron los pistoleros que andaban en motocicleta y dieron a conocer parte de estas imágenes con el fin de pedir ayuda para identificarlos y dar con ellos lo antes posible.

Montero murió el viernes 26 de setiembre del 2025, a las 4:26 p.m., cuando en apariencia el ofendido salió de un taller mecánico a bordo de un vehículo que al parecer los sospechosos tenían rastreado.

“Posteriormente, al parecer, fue seguido por dos sujetos, quienes le dispararon, lo que ocasionó que el conductor acelerara e impactara contra un árbol, falleciendo en el sitio. Presuntamente el ofendido no era el objetivo de los sospechosos”, confirmaron las autoridades judiciales.

Justamente, la mamá de Yulian, en entrevista con La Teja, insistió que su hijo era inocente y que murió por nunca decir que no, ya que manejaba el carro de una familia para la que él trabajaba haciéndole transporte.

Los agentes de la Sección de Homicidios solicitan a la ciudadanía que, si alguien tiene información de las personas que se ven en el video, se comuniquen al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Uno de los sospechosos es de tez trigueña oscura, de contextura delgada, sin barba, ronda entre los 18 y 25 años aproximadamente y de una estatura de 1,70 m aproximadamente.

Mientras que el segundo sospechoso es de tez trigueña clara, contextura gruesa, sin barba, de 20 a 25 años aproximadamente y de estatura de 1,65 m aproximadamente.

Ambos andaban una motocicleta KTM estilo Duke, blanca con aros anaranjados.