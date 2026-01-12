Niño que salió de su casa en la madrugada y fue atropellado es un “milagro de pies a cabeza”, vea lo que cuenta el papá

¿Recuerda al niño de 2 años que, durante una madrugada, salió de su casa y caminó más de un kilómetro solo y a oscuras por Venecia de San Carlos? Hoy su historia es vista como un verdadero milagro de vida, porque pese a haber sido atropellado, en el Hospital Nacional de Niños (HNN) no tuvieron que realizarle ninguna operación.

Así lo confirmó a La Teja Keylor Sánchez, de 42 años, papá del niño.

“Él evolucionó muy rápido, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos cuatro días por el coma inducido para que la cabeza se desinflamara sin que él tuviera que hacer ningún tipo de esfuerzo; gracias a Dios, evolucionó muy bien y no tenía ningún problema; es más, no se rompió ni el cuero cabelludo, es un milagro de pies a cabeza”, expresó con entusiasmo este padre.

Keylor Sánchez y su esposa Elizabeth Dávila celebran la vida de su hijo que en febrero del 2026 cumplirá tres años. Foto: Keylor Sánchez para La Teja (Keylor Sánchez para La Teja/Keylor Sánchez para La Teja)

Lesiones menores para la magnitud del accidente

El inocente sí sufrió fracturas en el brazo izquierdo, el fémur derecho y el lado izquierdo de la cadera; le pusieron yeso en las dos piernas, el cual se lo podrían quitar el próximo 21 de enero, cuando tiene cita de control en el HNN.

“Gracias a Dios, la hemos pasado demasiado bien, cansados por el tema del yeso y para sus necesidades; él era un niño que no le gustaba usar pañal, pero esto es mínimo para la magnitud del accidente.

“El doctor me decía: ‘Esto es algo insólito, porque son quebraduras que un niño se puede hacer al caer de una silla o una escalera, jamás de un accidente de tránsito’”, recordó Keylor.

Pronto celebrará sus 3 años

El próximo martes 3 de febrero, el pequeño cumplirá tres años y su familia planea llevarlo de paseo para que disfrute y corra como cualquier otro niño.

El accidente ocurrió cuando el menor abrió la puerta de la casa y caminó, aproximadamente, un kilómetro; fue atropellado por el conductor de un pick up blanco y quedó herido en la calle.

Todos estos hechos ocurrieron pasadas las 2 a. m., y una cámara grabó el momento del atropello.

Los papás del menor ahora toman medidas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir: cambiaron los llavines y, además, la casa tiene otras puertas adicionales para que el niño no pase por donde antes solo había una baranda.

El conductor del vehículo involucrado se encargó de ayudar a la familia con estos cambios.

“Por medio del muchacho (conductor) hemos tenido apoyo, también de otras personas que nos han colaborado. Dos días antes de salir del hospital, él nos preguntó cómo podía ayudar y le dijimos que nos pedían reforzar la seguridad de las puertas; él nos dijo que se iba a encargar de eso”.

El chofer le dijo a la familia del niño que no lo vio; sí sintió el golpe y por el retrovisor vio algo blanco, pero, en apariencia, creyó que se trataba de un animal.

“Yo también tengo culpa en este hecho (por no tener las puertas de la casa con doble paso) y no puedo achacarle la culpa a alguien más, si también uno es culpable de la situación; en mi caso, porque cuando llegué del trabajo vi a mi hijo dormido y me confié, no puse el picaporte y me acosté a dormir, sin pensar que él se iba a levantar, situación que no hacía por las noches”, dijo don Keylor.

Concluyó agradeciendo las oraciones que hicieron por su hijo y por la familia, y afirmó que en su pequeño ve un verdadero milagro.

Niño atropellado en Venecia de San Carlos permanece en coma inducido en el HNN. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)

OIJ de San Carlos abrió investigación

El OIJ de San Carlos abrió una investigación por este caso.

De momento, los delitos que achacan son el de incumplimiento o abuso de patria potestad y lesiones culposas.

“Un pick up lo habría atropellado y se habría dado a la fuga; a raíz de esto, un vehículo pasa por el sector donde se encontraba el menor y hace el reporte al 9-1-1 indicando la situación”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ cuando ocurrió la situación.

Las autoridades deberán determinar en qué termina este hecho de manera judicial.

El accidente que sufrió el niño ocurrió en San Carlos, zona norte de Costa Rica. Foto: Ilustrativa

El reporte

La alerta de esta situación trascendió a las 3:21 a. m. del sábado 29 de noviembre del 2025.

En apariencia, una cuadrilla de trabajadores que pasaban en carro por la zona fueron los que vieron al inocente en medio de la oscuridad, lo que les generó un tremendo susto al verlo solo.

