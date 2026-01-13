Bikers de Costa Rica lloran la muerte de una de sus integrantes en trágico accidente

Los amantes de las motocicletas están de luto por la muerte de una de sus más queridas integrantes en un accidente de tránsito.

Se trata de Francy Madrigal, de 41 años, quien fue la víctima del accidente ocurrido el domingo en Aserrí.

“Con el corazón profundamente conmovido y lleno de dolor, los hermanos y hermanas de Centauros Hermandad Biker Costa Rica lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida amiga Francy Madrigal. Su partida nos deja un vacío enorme, pero también el recuerdo de su sonrisa, su luz y su presencia cálida que siempre permanecerá en nuestra hermandad”, publicó el grupo Centauros HB en su cuenta de Facebook.

“Rogamos a Dios y al universo por su eterno descanso, por la paz de su alma y por el consuelo de todos sus seres queridos en este momento tan difícil. De manera muy especial, elevamos nuestras oraciones y pensamientos por Luis, su pareja, para que encuentre la fuerza, la claridad y el amor necesarios para salir adelante y atravesar este doloroso proceso. No estás solo, hermano”.

Los bikers hicieron además un llamado a los conductores.

“Hoy también levantamos una voz de conciencia: no conduzcamos bajo los efectos del licor. El alcohol al volante no trae diversión ni libertad, trae dolor, muerte y lamentación. Que la partida de Francy nos recuerde, que cada decisión cuenta y que cada vida vale. Que su camino continúe ahora hacia un horizonte de paz, luz y libertad eterna. Siempre en nuestros corazones, Francy”, dice el sentido mensaje.

La fatalidad ocurrió cerca de las 5:30 p.m. cuando Francy viajaba como acompañante en una motocicleta y, por razones que aún se investigan, fueron impactados por un vehículo.

Producto del fuerte choque, la mujer sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte.

El OIJ confirmó que por este caso mantienen una conductora detenida, de apellido Bermúdez, mientras avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente en Aserrí.

Francy Madrigal falleció en un accidente en Aserrí. Foto: Periódico El Desamparadeño (Cortesía)

En redes sociales existe enojo porque aparentemente la conductora estaba alcoholizada y no contaba con licencia, sin embargo, las autoridades no dieron más detalles al respecto.

Francy Madrigal será velada este lunes a las 10:00 p.m. en Funerales Vida, en La Sabana, y el martes 13 de enero será despedida a las 2:00 p.m. en la iglesia San Antonio de Desamparados.