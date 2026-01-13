OIJ destapa presunto relleno ilegal que estaría contaminando la quebrada Torres en Pavas

Un operativo liderado por la Sección Especializada contra los Delitos Medioambientales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cayó este lunes en Pavas por una supuesta invasión en el área de protección del margen de la Quebrada Torres.

Los allanamientos se realizaron en tres casas en Lomas del Río y cinco lotes como parte de una investigación.

Los investigadores buscan a los responsables. Fotos: OIJ (Cortesía/cortesía)

La acción policial responde a una investigación iniciada en agosto del año anterior, tras múltiples denuncias presentadas por vecinos y distintas entidades públicas.

Según la información preliminar, algunas empresas de la zona estarían realizando rellenos sin contar con los permisos correspondientes, cuyos desechos presuntamente estarían cayendo directamente al cauce del río.

Los camiones entraban a tirar la basura. (Cortesía/cortesía)

Además, las autoridades investigan a supuestos grupos que estarían solicitando dinero a terceros para permitir el ingreso de camiones cargados con desechos, los cuales serían depositados de manera ilegal en estos terrenos.

En el operativo participaron más de 120 personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público, Policía Municipal, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, SINAC, SENASA, SETENA, Dirección de Aguas, Geología y Minas, así como la Municipalidad de San José.

Allanamientos en Pavas, por riesgo de la quebrada Torres (Cortesía/cortesía)

El OIJ informó que en las próximas horas se continuarán realizando diversas diligencias como parte de la investigación, con el fin de determinar responsabilidades por los presuntos delitos ambientales.