Suspenden juicio contra diputado Alexander Barrantes por incapacidad médica

El Poder Judicial informó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no realizar el juicio contra el diputado Alexander Barrantes luego de que este presentó una incapacidad.

El debate estaba previsto para los días 13, 14, 15 y 16 de enero.

Al juicio del diputado deberán fijarle una nueva fecha (Jose Cordero)

Según indicó la institución, en el momento oportuno se comunicará la nueva fecha en la que se realizará el juicio.

Barrantes Chacón es acusado por el fiscal general por el presunto delito de cohecho impropio.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos por los que el legislador deberá enfrentar un debate judicial habrían ocurrido el 9 de noviembre del 2022.

LEA MÁS: Esta sería la despiadada razón por la que dos veinteañeros habrían dado una mortal golpiza a dos vecinos de San Vito

La Fiscalía sostiene que, en apariencia, el diputado solicitó a la legisladora del Partido Frente Amplio, Sofía Guillén, un espacio para conversar sobre el proyecto conocido como “Eurobonos”.

“De acuerdo con la prueba obtenida, el acusado le expresó su interés para obtener los votos favorables del partido de ella, pero, además, le ofreció a cambio unos puestos en el gobierno o en embajadas, los cuales, indicó, habían quedado sin nombrar”, indicó el Ministerio Público.

LEA MÁS: “Nos están robando la paz”: productor de café denuncia robo de su carro en cuestión de minutos

El caso continúa en trámite mientras se define una nueva fecha para la realización del debate.