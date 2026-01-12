Sucesos

Suspenden juicio contra diputado Alexander Barrantes por incapacidad médica

La Sala de Casación Penal suspendió el juicio contra el diputado Barrantes Chacón, acusado por cohecho impropio, debido a una incapacidad médica

Por Silvia Coto

El Poder Judicial informó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no realizar el juicio contra el diputado Alexander Barrantes luego de que este presentó una incapacidad.

El debate estaba previsto para los días 13, 14, 15 y 16 de enero.

26/09/2023, San José, Asamblea Legislativa, interpelación de la ministra de educación Ana Katharina Müller. En la fotografía Alexánder Barrantes.
Al juicio del diputado deberán fijarle una nueva fecha (Jose Cordero)

Según indicó la institución, en el momento oportuno se comunicará la nueva fecha en la que se realizará el juicio.

Barrantes Chacón es acusado por el fiscal general por el presunto delito de cohecho impropio.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos por los que el legislador deberá enfrentar un debate judicial habrían ocurrido el 9 de noviembre del 2022.

La Fiscalía sostiene que, en apariencia, el diputado solicitó a la legisladora del Partido Frente Amplio, Sofía Guillén, un espacio para conversar sobre el proyecto conocido como “Eurobonos”.

“De acuerdo con la prueba obtenida, el acusado le expresó su interés para obtener los votos favorables del partido de ella, pero, además, le ofreció a cambio unos puestos en el gobierno o en embajadas, los cuales, indicó, habían quedado sin nombrar”, indicó el Ministerio Público.

El caso continúa en trámite mientras se define una nueva fecha para la realización del debate.

Alexander barrantesjuiciocohecho impropiojuicio suspendido
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

