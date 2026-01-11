“Nos están robando la paz”: productor de café denuncia robo de su carro en cuestión de minutos

El productor de café Diego Berrocal denunció públicamente el robo de su vehículo frente a su vivienda, un hecho que, según relató, representa un duro golpe económico y laboral en plena temporada de cosecha, pero que además lo llena de indignación.

La denuncia la hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde narró que el robo ocurrió en cuestión de minutos.

“En 15 minutos me robaron mi carro frente a la casa, mi herramienta de trabajo de los últimos 10 años”, expresó.

Berrocal explicó que su vehículo es fundamental para su labor diaria en el sector cafetalero, ya que lo utiliza para transportar quintales de café, pedidos y equipos de trabajo.

“Me llamo Diego, produzco y cosecho café, mi carro es mi machete, el que me lleva y me trae todos los días con quintales de café, pedidos, esfuerzos y responsabilidad”, señaló.

El productor relató el impacto emocional que le generó salir de su casa y notar que su vehículo ya no estaba.

“El vacío que sentí en el estómago, cuando salí y ya no estaba, es de esas sensaciones que es duro de explicar”, afirmó.

Según agregó, el robo ocurre en uno de los momentos más importantes del año para su actividad.

“Estamos en la etapa más importante de la cogida de café, transporto kilos y kilos todos los días, hay familias que dependen de esta producción, cafeterías que confían en mi trabajo”, dijo.

Berrocal reconoció que dejó el vehículo estacionado afuera de su casa por unos minutos, como ocurre en muchos barrios del país, pero recalcó que nada justifica un robo.

“Y sí, el carro estaba afuera, por un ratito, como le pasa a muchísima gente en todos los barrios de Costa Rica. Y aun así, nada justifica que robar sea normal”.

En su mensaje también hizo un llamado de atención sobre la inseguridad que vive el país.

“Nos roban lo que compramos con trabajo, nos asaltan con pistolas, les abren las casas, carros, puertas en semáforos, tengamos o no seguro”, lamentó.

Finalmente, el hombre cerró su mensaje con una reflexión sobre el impacto que la delincuencia tiene en la vida cotidiana de los costarricenses.

“¿Hasta cuándo? ¿Cómo vivimos en casas que parecen cárceles mientras los criminales andan libres robándonos la paz y nuestros bienes? Hago este video para desahogarme, pero también porque vivimos con miedo todo el tiempo. Levantemos la voz, es vara vivir así“.

Si usted ve el carro de Diego o tiene alguna pista puede llamar al 911 o a la línea confidencial del OIJ 800-8000645.

El video de Diego estuvo cargado de muchos mensajes que apoyan su sentir y esperan que el emprendedor pueda salir adelante.