Susto y conmoción entre vecinos tras hallar a abuelita muerta dentro de una vivienda

Un gran impacto se llevaron los vecinos de una tranquila comunidad al observar el cuerpo sin vida de una mujer adulta mayor dentro de una vivienda, la noche de este sábado 10 de enero.

El caso ocurrió en barrio El Prado, en San Isidro de El General de Pérez Zeledón

El hallazgo ocurrió a eso de las 10:48 p. m., cuando personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades tras notar la presencia del cuerpo dentro de la casa.

Las causas de la muerte de la mujer se determinarán en la morgue.

La fallecida fue identificada con el apellido Picado, de 79 años.

Según información de la Cruz Roja, la mujer presentaba rastros de sangre, por lo que se dio aviso inmediato a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Al llegar al sitio, los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente. A simple vista no se observaron heridas evidentes.

Serán los resultados forenses los que determinen con exactitud las causas del fallecimiento.

El caso se mantiene en investigación. Algunas personas comentaron en redes sociales que era común ver a la señora cruzando la Interamericana Sur para salir a caminar.