Sucesos

Susto y conmoción entre vecinos tras hallar a abuelita muerta dentro de una vivienda

La Cruz Roja reportó rastros de sangre y el OIJ investiga las causas de su muerte.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un gran impacto se llevaron los vecinos de una tranquila comunidad al observar el cuerpo sin vida de una mujer adulta mayor dentro de una vivienda, la noche de este sábado 10 de enero.

El caso ocurrió en barrio El Prado, en San Isidro de El General de Pérez Zeledón

El hallazgo ocurrió a eso de las 10:48 p. m., cuando personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades tras notar la presencia del cuerpo dentro de la casa.

Las causas de la muerte de la mujer se determinarán en la morgue.

La fallecida fue identificada con el apellido Picado, de 79 años.

Según información de la Cruz Roja, la mujer presentaba rastros de sangre, por lo que se dio aviso inmediato a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

LEA MÁS: Tragedia en Aserrí: choque entre moto y camión deja un fallecido y un herido crítico

Al llegar al sitio, los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente. A simple vista no se observaron heridas evidentes.

Serán los resultados forenses los que determinen con exactitud las causas del fallecimiento.

LEA MÁS: Madrugada sangrienta en Tárcoles: balacera deja dos muertos y un herido de gravedad

El caso se mantiene en investigación. Algunas personas comentaron en redes sociales que era común ver a la señora cruzando la Interamericana Sur para salir a caminar.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
hallazgo cuerpomujer fallecidacruz rojarastros de sangrepérez Zeledón
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.