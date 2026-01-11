Madrugada sangrienta en Tárcoles: balacera deja dos muertos y un herido de gravedad

Un violento ataque armado se registró la madrugada de este domingo en Tárcoles de Garabito, Puntarenas, dejando como saldo a dos personas fallecidas y a una más herida de gravedad.

Dos hombres fueron asesinados en Quebrada Ganado (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida a las 4:17 a. m., en el sector de Quebrada Ganado, donde se les informó por medio del 911 sobre tres personas heridas por arma de fuego.

Al llegar al sitio, los paramédicos abordaron a tres pacientes: dos de ellos ya no presentaban signos vitales, mientras que el tercero fue trasladado en condición crítica a la clínica de Jacó.

A la atención del incidente se desplazaron dos unidades de Soporte Básico.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos.

De momento se desconoce el móvil del crimen