Madrugada sangrienta en Tárcoles: balacera deja dos muertos y un herido de gravedad

El brutal ataque ocurrió a las 4:17 a. m., de este domingo en el sector de Quebrada Ganado, Garabito

Por Silvia Coto

Un violento ataque armado se registró la madrugada de este domingo en Tárcoles de Garabito, Puntarenas, dejando como saldo a dos personas fallecidas y a una más herida de gravedad.

Dos hombres fueron asesinados en Quebrada Ganado (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida a las 4:17 a. m., en el sector de Quebrada Ganado, donde se les informó por medio del 911 sobre tres personas heridas por arma de fuego.

Al llegar al sitio, los paramédicos abordaron a tres pacientes: dos de ellos ya no presentaban signos vitales, mientras que el tercero fue trasladado en condición crítica a la clínica de Jacó.

A la atención del incidente se desplazaron dos unidades de Soporte Básico.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos.

De momento se desconoce el móvil del crimen

