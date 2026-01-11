Tragedia frente a los Padres Capuchinos: disputa vehicular terminó en doble homicidio

Una disputa entre varios hombres a bordo de dos vehículos habría sido el pretexto para detonar la tragedia que terminó con la vida de dos jóvenes la noche de este sábado frente a la iglesia de los Padres Capuchinos, en el centro de Cartago.

Según la información revelada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se reportó alrededor de las 11:48 de la noche, cuando ambos automóviles se desplazaban en sentido oeste-este por ese sector.

Dos jóvenes fueron asesinados en Cartago (Cortesía/Cortesía)

En apariencia, desde uno de los vehículos se realizaron múltiples disparos contra los ocupantes del otro automóvil, lo que provocó que el conductor perdiera el control del volante y terminó colisionando contra una propiedad cercana.

Producto del ataque, fallecieron dos jóvenes identificados con los apellidos Aguilar, de 22 años, y Camacho, de 21 años, quienes viajaban en el vehículo que recibió los impactos de bala.

Tras el tiroteo, el otro automóvil involucrado se dio a la fuga, mientras que agentes judiciales se apersonaron a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este doble homicidio.

Según trascendió, los jóvenes fallecidos eran vecinos de Oreamuno de Cartago.

En el sitio del homicidio se encontraron gran cantidad de casquillos que fueron recogidos y serán analizados en los laboratorios forenses.

Los agentes buscan este domingo cámaras de seguridad y posibles testigos del hecho.