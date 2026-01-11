Muerte violenta de mujer en Pérez Zeledón es investigada por las autoridades

Las autoridades judiciales investigan la muerte de una mujer, quien fue hallada sin vida la noche de este sábado 10 de enero en la Interamericana Sur, en Pérez Zeledón.

Las autoridades investigan el hallazgo de la mujer. (Cruz Roja/Cortesía)

Según información preliminar de la Cruz Roja, la mujer tenía rastros de sangre.

La alerta fue atendida por la Cruz Roja a las 10:48 p. m.

Al sitio se desplazó una ambulancia, cuyos paramédicos valoraron a la mujer, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo e investigan las causas de la muerte.

De momento, se desconoce la identidad de la mujer fallecida.