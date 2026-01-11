Sucesos

Conmoción en San José: encuentran feto abandonado en la puerta de una casa

El hallazgo ocurrió a las 10:48 p. m. de este sábado en barrio México, San José.

Por Silvia Coto

Un macabro hecho conmocionó la noche de este sábado 10 de enero a los vecinos de barrio México, en San José, luego de que se reportara el hallazgo de un feto en la puerta de una vivienda.

Según el informe preliminar de la Cruz Roja, el reporte ingresó a las 10:48 p. m., y fue clasificado como un caso de hechos contra la vida.

El hallazgo se dio en Barrio México. Foto Ilustrativa (Shutterstock)

La alerta se generó luego de que una persona encontrara un feto con unión al cordón umbilical, envuelto en un pañal, en la entrada de una casa.

Al sitio se desplazó una Unidad de Soporte Avanzado, cuyos paramédicos confirmaron la situación y coordinaron con las autoridades judiciales para el abordaje del caso.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se encargaron del levantamiento y ahora investigan el caso.

