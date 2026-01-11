Sucesos

Tragedia en Aserrí: choque entre moto y camión deja un fallecido y un herido crítico

El accidente ocurrió a las 2:26 a. m. de este domingo en Tarbaca.

Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito que se registró la madrugada de este domingo en Tarbaca de Aserrí, San José, tuvo un resultado fatal luego de una colisión entre una motocicleta y un camión.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida a las 2:26 a. m., cuando se informó de un fuerte choque con heridos.

La Cruz Roja declaró fallecido al motociclista (Cruz Roja)

En el sitio fueron atendidos dos pacientes adultos con múltiples lesiones producto del choque. Uno de ellos fue declarado sin signos vitales en la escena, mientras que el segundo se encontraba en condición crítica y fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios.

A la atención de la emergencia se desplazaron varias ambulancias.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo y de la investigación para determinar las causas del accidente.

Muerte en Cañas

Otro accidente de tránsito cobró la vida de un hombre la noche del sábado en Cañas, Guanacaste, luego de una colisión entre una motocicleta y una bicicleta.

La Cruz Roja detalló que la emergencia fue atendida a las 9:50 p. m.

En el sitio, los paramédicos abordaron a un hombre que presentaba múltiples lesiones producto del impacto. Cuando los paramédico lo atendieron ya no presentaba signos vitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó del levantamiento del cuerpo y de la investigación correspondiente para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

