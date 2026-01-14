Stella Chinchilla, exdiputados y creadores de contenido bajo investigación por supuesta conspiración contra el Presidente

Stella Chinchilla Mora no es la única investigada por la Fiscalía General por ser sospechosa de un plan de asesinato contra el presidente Rodrigo Chaves.

El Ministerio Público confirmó que investigan a otras cinco personas, de apellidos Sojo Marín, Guido Cruz, Ziesing Camacho, Campos Chavarría y Ramírez Varela.

Dos de ellos son exdiputados; se trata de Celimo Guido y Óscar Campos, quienes estuvieron en la Asamblea Legislativa entre 1998 y 2002.

Los demás son creadores de contenido para redes sociales.

Presidente Rodrigo Chaves y Jorge Torres, director de la DIS, este último fue quien denunció el supuesto plan de conspiración contra el Presidente. (cortesía/Presidente Rodrigo Chaves / Jorte Torres, director de la DIS)

“Los delitos denunciados corresponden a los de tentativa de homicidio y conspiración. Este último se incluyó luego de que se recibiera una ampliación de la denuncia en contra de Chinchilla Mora y otras cinco personas”, confirmaron en la oficina de prensa de la Fiscalía.

Esta situación trascendió al mediodía de este martes 13 de enero, cuando Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), llegó a la Fiscalía General denunciando que unas personas planeaban un ataque contra Rodrigo Chaves.

