Director de la UEI pide acción urgente del Poder Judicial por supuesto plan criminal contra Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves fue quien dio la alerta de las amenazas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El director de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Jeffrey Cerdas, habló este martes sobre la denuncia formal ante el fiscal general de la República, Carlo Díaz, por un presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, el cual incluso habría incluido el pago a un sicario.

Según explicó Cerdas, fue el propio presidente Chaves quien informó al país sobre la existencia de esta denuncia, la cual ya se encuentra en manos del Ministerio Público.

“El presidente de la República confirma al país que existe una denuncia presentada ante el fiscal general de la República, Carlo Díaz, sobre un plan para asesinar al señor presidente, donde existió un pago a un sicario”, afirmó el jerarca.

Ante la gravedad de la supuesta amenaza, las autoridades reforzaron de inmediato y de forma extraordinaria la seguridad presidencial.

“Ante esta amenaza real hemos reforzado de inmediato y de forma extraordinaria su seguridad, en coordinación directa con el director de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres. Esta no es una advertencia menor ni una especulación, es una amenaza grave contra la estabilidad democrática del país”, sostuvo Cerdas.

El director de la UEI indicó que la Fiscalía ya cuenta con información detallada sobre las personas presuntamente involucradas en el plan criminal.

“El fiscal general ya cuenta con la información precisa, nombres, ubicaciones y todo el detalle de las personas involucradas. Por ello solicito públicamente que el Poder Judicial actúe de inmediato”, manifestó.

Cerdas recalcó que una acción rápida por parte de las autoridades judiciales permitiría reducir el riesgo contra la seguridad nacional.

“Si la Fiscalía detiene de forma urgente a las personas involucradas, la amenaza disminuirá y las medidas de seguridad podrán ajustarse. Si no actúan, la amenaza persiste y el riesgo se mantiene”, advirtió.

Añadió: “La ciudadanía debe estar alerta y consciente de la gravedad de esta situación. La seguridad del presidente no es un asunto personal, es un asunto de seguridad nacional y defensa de la democracia”.

El caso se mantiene bajo investigación del Ministerio Público.