Cae red criminal sospechosa de robar, desarmar y “maquillar” carros para revenderlos

Un nuevo golpe al crimen organizado fue dado por los agentes de la delegación regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, esta vez contra una banda sospechosa de robo de vehículos, legitimación de capitales y homicidio.

Los investigadores ejecutan este miércoles, desde las 5:00 a. m., un amplio operativo con 19 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, con el objetivo de detener a al menos 18 personas.

Las diligencias se realizan en El Carmen, Tejar de El Guarco, Tobosi y Paraíso de Cartago, así como en Aserrí (San José), San Rafael (Alajuela) y Siquirres (Limón), bajo dirección funcional del Ministerio Público.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la investigación inició a finales de 2023, luego de recibirse información confidencial que señalaba que, supuestamente, sujetos de El Tejar de El Guarco se dedicaban al desarme ilegal de vehículos, así como a la compra de carros presuntamente robados para alterarlos y volverlos a poner en circulación.

En apariencia, una vez que recibían los vehículos sustraídos, compraban automotores similares para repuestos, alteraban los números de chasis, traspasaban la documentación de estos a los robados y posteriormente los vendían, obteniendo ganancias económicas elevadas.

Con el avance de la investigación, los agentes lograron determinar que, presuntamente, los principales sospechosos contaban con aliados en Cartago, Paraíso, Aserrí y Desamparados para desarrollar este mismo delito.

Además, a varios de los sujetos que se pretende detener se les vincula con un homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Fonseca, ocurrido en Tobosi de Cartago. Según la investigación, este crimen habría sido ejecutado bajo un supuesto encargo por parte de un grupo criminal de la zona de Pococí.

Durante los allanamientos, las autoridades también buscan el decomiso de evidencia clave. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

De momento hay 15 personas detenidas.