Stella Chinchilla ya había sido detenida hace cinco años por presunta agresión a una oficial de la Fuerza Pública

La comunicadora Stella Chinchilla Mora, quien este martes volvió a estar en el centro de la atención pública tras ser denunciada por una presunta amenaza contra el presidente Rodrigo Chaves, ya había enfrentado un proceso judicial en el pasado luego de ser detenida durante una protesta en Cartago, cuando el país era gobernado por el entonces presidente Carlos Alvarado.

Los hechos se remontan a octubre del 2020, durante la administración Alvarado, cuando Chinchilla fue arrestada en medio de un bloqueo de carretera en Ochomogo, Cartago, en el marco de las manifestaciones contra el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según informó en ese momento la Fuerza Pública, la comunicadora habría arremetido con patadas y golpes contra una oficial durante un operativo policial para despejar la vía.

Ella fue trasladada a la Fiscalía de Flagrancia de Cartago.

La entonces directora regional de la Fuerza Pública de Cartago, Éricka Madriz, confirmó: “Esta señora trata de obstaculizar el procedimiento policial que se daba en ese momento y arremete contra varios policías, entre ellos una mujer, con patadas y varios golpes”, según consta en La Nación (2020).

La policía había detenido a la mujer en el 2020, en el gobierno de Carlos Alvarado. (Alonso Tenorio)

De acuerdo con la versión policial, Chinchilla se encontraba realizando una transmisión en vivo en Facebook cuando ocurrió el incidente.

En su defensa, la comunicadora brindó declaraciones al Semanario Universidad, donde aseguró que los oficiales intentaron impedir que grabara el operativo.

“Me pusieron un foco frente a la cámara y luego hicieron cadena para no dejarme grabar. Entonces di la vuelta detrás de las patrullas y ahí me agarraron, me detuvieron y me quitaron el teléfono con el que estaba grabando en vivo”, alegó.

Cinco años después, el nombre de Stella Chinchilla vuelve a generar controversia tras una nueva denuncia en su contra, esta vez relacionada con presuntas amenazas contra el presidente Rodrigo Chaves, un caso que ahora se encuentra bajo investigación judicial y que ella asegura no tiene nada que ver.