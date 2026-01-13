Sucesos

Fiscalía confirma que investiga a mujer por aparentes amenazas contra el presidente Rodrigo Chaves

La Fiscalía remitió el caso al OIJ y activó los protocolos de protección a la víctima

Por Silvia Coto

La Fiscalía confirmó que recibió una denuncia en contra de una mujer de apellidos Chinchilla Mora, quien figura como sospechosa de cometer el aparente delito de amenazas en perjuicio del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Ante esta situación, el despacho remitió el caso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y solicitó la realización de las diligencias correspondientes para el desarrollo de la investigación.

Además, pidió la intervención de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, como parte del procedimiento establecido para este tipo de casos.

Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
14/11/2025 Asamblea Legislativa. Comparecencia de Rodrigo Chaves, en audiencia sobre levantamiento de inmunidad.

Las autoridades indicaron que, debido a que los hechos se mantienen bajo investigación, no es posible brindar mayores detalles, en apego a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal.

El caso se encuentra en etapa preliminar y será el OIJ el encargado de determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades.

Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), llegó este martes a la Fiscalía General de la República para denunciar la amenaza.

Agregó que informó a Jefrey Cerdas, jefe de seguridad de Presidencia, para reforzar la seguridad de Chaves.

