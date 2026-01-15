Accidente frente al colegio de Filadelfia de Guanacaste deja una mujer fallecida

Un accidente de tránsito, entre un carro y una motocicleta, ocurrido la noche del miércoles frente al colegio de Filadelfia de Guanacaste, dejó como saldo una mujer fallecida en el lugar.

Según la información preliminar, la víctima regresaba de su trabajo cuando se produjo la colisión. Personal de emergencias llegó a la escena, pero la mujer ya no presentaba signos vitales.

Una mujer falleció en un choque en Guanacaste.

El sitio fue acordonado por las autoridades a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará las diligencias correspondientes para levantar el cuerpo y determinar las causas del accidente.

Con este caso, ya son cuatro las mujeres fallecidas en accidentes de motocicleta en lo que va del año, una cifra que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial y la vulnerabilidad de ese tipo de vehículo en carretera.

Los otros accidentes que cobraron la vida de esas víctimas ocurrieron en Aserrí, Pavón de Golfito y Sardinal de Carrillo en Guanacaste.

Trascendió que la víctima de este accidente era de apellido Navarrete.