Sucesos

Funcionario y empresario pasarán ocho años en prisión por mal manejo de ₵115 millones en Japdeva

Los condenados tampoco podrán ejercer cargos públicos por cinco años

Por Silvia Coto

Lo que comenzó como un proceso administrativo para nacionalizar dos embarcaciones en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), terminó en una condena penal.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) logró que Félix Pecou Johnson, jefe del departamento de Proveeduría de JAPDEVA, y Javier Fonseca Castañeda, empresario, fueran sentenciados a ocho años de prisión cada uno por dos delitos de peculado.

Funcionario de Japdeva y empresario fueron condenados a prisión. (Freepik/Freepik)

Además, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública les impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

Mientras la sentencia queda en firme, ambos deben firmar mensualmente, mantener actualizado su domicilio, entregar el pasaporte y tienen prohibición de salir del país, como medidas cautelares.

Los hechos ocurrieron en 2005, cuando JAPDEVA inició un proceso de contratación directa para nacionalizar la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere.

El departamento de Proveeduría invitó a cinco empresas, pero eligió los servicios de Fonseca Castañeda, quien no estaba habilitado como agente aduanero y no presentó la mejor oferta, según criterios técnicos.

Según la FAPTA, los imputados utilizaron a un tercero, fallecido, que sí era agente autorizado, para insertar información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA), pagando únicamente ₵89 millones en lugar de ₵168,7 millones, lo que les permitió obtener un beneficio indebido de más de ₵76 millones.

El segundo delito se dio en agosto de 2005, cuando Pecou autorizó un nuevo pago de ₵39,3 millones por supuestos costos adicionales de nacionalización, sin documentación que lo justificara. Esto provocó un perjuicio total de más de ₵115 millones a JAPDEVA.

El caso se tramitó bajo el expediente 06-200220-0472-PE.

