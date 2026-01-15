Sucesos

Susto en Cartago: camión con gas choca contra paredón y deja dos personas heridas

Socorristas liberaron a un paciente que quedó prensado dentro del camión

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió una emergencia en Corralillo de Cartago, donde un camión que transportaba gas colisionó contra un paredón.

Ante la alerta, la institución movilizó tres ambulancias y un vehículo de primera intervención.

A su llegada, los paramédicos abordaron a tres pacientes, de los cuales dos fueron trasladados a un centro médico para su valoración.

El paramédico Marvin Gamboa informó que uno de los pacientes se encontraba prensado dentro del camión, por lo que con apoyo del Cuerpo de Bomberos lograron su liberación.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas del accidente.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

