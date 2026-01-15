Susto en Cartago: camión con gas choca contra paredón y deja dos personas heridas

La Cruz Roja atendió una emergencia en Corralillo de Cartago, donde un camión que transportaba gas colisionó contra un paredón.

Ante la alerta, la institución movilizó tres ambulancias y un vehículo de primera intervención.

Socorristas liberaron a un paciente que quedó prensado dentro del camión. (Cortesía/Cortesía)

A su llegada, los paramédicos abordaron a tres pacientes, de los cuales dos fueron trasladados a un centro médico para su valoración.

LEA MÁS: Más baratas, pero igual de mortales: así se venden las AR-15 ensambladas en el mercado negro

El paramédico Marvin Gamboa informó que uno de los pacientes se encontraba prensado dentro del camión, por lo que con apoyo del Cuerpo de Bomberos lograron su liberación.

LEA MÁS: Trágico atropello le arrebató la vida al papá de entrenadora en los Juegos Nacionales

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas del accidente.