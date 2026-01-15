Más baratas, pero igual de mortales: así se venden las AR-15 ensambladas en el mercado negro

Las armas ensambladas son igual de letales. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que las armas de asalto ensambladas ilegalmente, como los fusiles AR-15, se venden a un menor precio que las de fábrica, pero siguen siendo igual de letales y muy cotizadas por las estructuras criminales.

Así lo confirmó el director a.i. del OIJ, Michael Soto, este jueves. Además, explicó que el valor de este tipo de armamento depende de la oferta, la demanda y la calidad de las piezas utilizadas en su fabricación.

“Hemos tenido momentos donde se habla de las AR-15 ensambladas, que no son de origen ni de alta calidad, y aún así un fusil puede costar entre millón y medio y dos millones de colones”, detalló Soto.

Las autoridades judiciales allanan varios puntos por infracción a la Ley de Armas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según el jerarca, aunque estas armas son más baratas que las originales de fábrica, siguen representando un negocio millonario para el mercado negro.

El OIJ mantiene investigaciones activas contra estructuras criminales dedicadas a la fabricación, modificación y comercialización ilegal de armas de fuego, utilizadas principalmente por bandas ligadas al narcotráfico y al sicariato.

Este jueves, las autoridades judiciales están realizando varios allanamientos contra una banda sospechosa de operar un taller clandestino de armas, donde presuntamente ensamblaban fusiles y alteraban pistolas para convertirlas en automáticas.

Las autoridades no descartan más detenciones conforme avance el operativo.

La situación con el emsablaje de armas es un tema que el OIJ viene advirtiendo desde hace bastante tiempo.