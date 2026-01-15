Trágico atropello le arrebató la vida al papá de entrenadora en los Juegos Nacionales

La alegría de los Juegos Nacionales en Limón se vio opacada la noche de este miércoles luego de que el papá de una entrenadora murió atropellado afuera de uno de los gimnasios.

La tragedia ocurrió frente al polideportivo. (cortesía/Cortesía)

La tragedia ocurrió a las 10:30 p. m., frente al polideportivo Rogelio Alvarado, en Guápiles, Limón.

Alvaro Díaz cruzó la calle y un carro lo atropelló en Guápiles (cortesía/Cortesía)

La víctima es don Álvaro Díaz Bonilla, de 45 años, padre de la entrenadora de Taekwondo Marcela Díaz, quien también es seleccionada nacional en esa disciplina y entrenadora de la delegación de Aserrí.

Según trascendió, don Álvaro era un conocido vendedor de copos que recorría el país durante este tipo de actividades deportivas, por lo que en estos días se encontraba vendiendo en las afueras del polideportivo donde se realizan competencias. Era una persona muy querida por los atletas.

Las autoridades judiciales indicaron que el señor estaba afuera del polideportivo con varios familiares cuando trató de cruzar la calle y fue atropellado por un vehículo, falleciendo de inmediato.

La Federación Costarricense de Taekwondo lamentó lo ocurrido. (cortesía/Cortesía)

Otras versiones señalan que don Álvaro cruzó para ayudar a una muchacha que se sintió mal y no se percató del carro que lo impactó.

La Policía de Tránsito le practicó la prueba de alcoholemia al conductor, la cual resultó negativa.

La Federación Costarricense de Taekwondo compartió un emotivo mensaje de condolencia: “Marcela y su familia se han distinguido siempre por ser personas trabajadoras, luchadoras y comprometidas, y hoy atraviesan un momento de profundo dolor. Como comunidad deportiva, nos unimos en solidaridad para acompañarlos con respeto, cariño y apoyo en este difícil proceso”.

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) también lamentó lo ocurrido. “Desde el Icoder hacemos llegar nuestro mensaje de solidaridad para la entrenadora de taekwondo del CCDR de Aserrí, Marcela Díaz Ramírez, y a toda la delegación que interviene en los Juegos Nacionales de Limón 2026, tras el lamentable fallecimiento de don Álvaro”.

El accidente permanece en investigación.

La federación solicitó colaboración para los gastos funerarios, se pueden hacer por medio de SINPE Móvil, al 7168-3702, a nombre de Marcela Díaz.