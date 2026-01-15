Gran incendio afecta varias viviendas en el precario Laura Chinchilla en Alajuela

Un incendio de grandes proporciones afecta, este jueves por la tarde, varias viviendas en el precario Laura Chinchilla, en San José de Alajuela.

Incendio afecta varias viviendas en el precario Laura Chinchilla, en San José de Alajuela (cortes/cortesía)

La emergencia se reporta a unos 200 metros al norte y 150 metros al este de la iglesia católica de la comunidad. En el sitio trabajan ocho unidades del Cuerpo de Bomberos, que luchan por controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a más casas.

De manera preliminar, el área afectada sería de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Varias casas ardieron en el incendio en Alajuela (Bomberos/cortesía)

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de extinción del fuego.

*Noticia en desarrollo.