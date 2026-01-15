Sucesos

Gran incendio afecta varias viviendas en el precario Laura Chinchilla en Alajuela

Ocho unidades del Cuerpo de Bomberos atienden la emergencia

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un incendio de grandes proporciones afecta, este jueves por la tarde, varias viviendas en el precario Laura Chinchilla, en San José de Alajuela.

Incendio afecta varias viviendas en el precario Laura Chinchilla en San José de Alajuela
Incendio afecta varias viviendas en el precario Laura Chinchilla, en San José de Alajuela (cortes/cortesía)

La emergencia se reporta a unos 200 metros al norte y 150 metros al este de la iglesia católica de la comunidad. En el sitio trabajan ocho unidades del Cuerpo de Bomberos, que luchan por controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a más casas.

LEA MÁS: Susto en Cartago: camión con gas choca contra paredón y deja dos personas heridas

Fuerte incendio consume varias viviendas en el precario Laura Chinchilla de San José de Alajuela

De manera preliminar, el área afectada sería de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Varias casas ardieron en el incendio en Alajuela
Varias casas ardieron en el incendio en Alajuela (Bomberos/cortesía)

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de extinción del fuego.

*Noticia en desarrollo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
incendioalajuelaprecario laura chinchillafuegocruz rojaemergencia
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.