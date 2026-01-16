Aparatoso accidente en la General Cañas: dos tráileres y cuatro carros involucrados deja varios heridos

En estos momentos los cuerpos de emergencia se encuentran atiendo un violento choque múltiple en la autopista General Cañas, que dejó como saldo cinco personas heridas, una de ellas de gravedad.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el aparatoso accidente ocurrió a las 8:40 p.m. de este jueves a unos 500 metros del Conservatorio Castella, en las inmediaciones del puente en construcción, en sentido San José-Alajuela.

Según Bomberos, se trató de un choque entre dos vehículos articulados (dos tráileres) y cuatro vehículos livianos.

El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos. (Bomberos/El violento choque ocurrió sobre la autopista General Cañas. Foto Bomberos.)

Por su parte, la central de la Cruz Roja informó que personal paramédico se encuentra en la escena valorando a cuatro personas que están en condición estable, pero que podrían ser trasladadas a un centro médico.

Además, la Benemérita informó que una quinta persona más fue trasladada en condición crítica al Hospital México.

Tras el accidente se reportan largas presas en todo ese sector.