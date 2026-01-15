OIJ destapa red que convertiría armas comunes en automáticas para grupos criminales

Los agentes del OIJ allanan varios puntos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una investigación iniciada tras el decomiso de fusiles AR-15 en Limón llevó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a realizar cinco allanamientos simultáneos contra una presunta estructura criminal dedicada a modificar, ensamblar y distribuir armas de fuego, además de aparentemente traficar marihuana.

En los sitios allanados se encontraron armas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Así lo confirmó el director a.i. del OIJ, Michael Soto, quien explicó que el caso se remonta al 20 de noviembre del año anterior, con la detención de un menor que llevaba armas en un autobús.

Las armas en el mercado rondan los dos millones de colones. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Esta investigación inicia el 20 de noviembre del año anterior. Tiene que ver con un decomiso que se realiza en el sector de Limón. Un menor de edad fue detenido porque llevaba 10 armas AR-15 dentro de un autobús como una especie de encomienda”, detalló Soto.

Ese mismo día, las autoridades habían decomisado una cantidad importante de armas en el sector de Atlántida, por lo que surgió la hipótesis de que una misma estructura criminal estaba buscando reabastecerse de armamento.

“Suponíamos que la misma estructura criminal estaba buscando armamento porque les habíamos quitado prácticamente todas las armas de fuego del grupo”,dijo Soto.

A partir del momento del decomiso, el OIJ inició seguimientos y vigilancias que permitieron ubicar el punto de origen de las armas: unos apartamentos en Paseo Colón, actualmente allanados.

“Logramos establecer que esas armas que iban en la encomienda salieron de ese lugar”, dijo.

Las pesquisas también vinculan al grupo con un allanamiento realizado el año pasado a la empresa Multillaves, cerca de Casa Italia, donde se decomisó armamento que, según la hipótesis policial, era alterado para convertirlo en automático.

Además, las vigilancias llevaron a los agentes hasta otra empresa llamada Polifibras, ubicada en San Francisco de Dos Ríos, también intervenida este jueves.

El pasado 13 de enero, los investigadores detectaron un intercambio de paquetes entre dos vehículos en Granadilla, que posteriormente fueron seguidos hasta Río Sucio en la ruta 32.

Ese día la ruta 32 estuvo cerrada varias horas y nadie sabía las razones.

EL OIJ sospecha que los hombres convertían las armas en automáticas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Con apoyo de la Fuerza Pública, se detuvo a un sospechoso tras una persecución en la que se registraron colisiones y un intercambio de disparos. En el vehículo se decomisó una importante cantidad de marihuana comprimida.

Con todos estos elementos, el OIJ realizó cinco allanamientos para detener a cuatro personas.

“Se trata de una estructura criminal que se dedica a modificar o eventualmente a ensamblar armas de fuego para dárselas a las estructuras criminales y que además está vinculada con el tráfico de marihuana, y posiblemente cocaína”, explicó Soto.

Durante los operativos, de forma preliminar, se localizó una gran cantidad de armas y una cantidad “muy significativa” de marihuana, aparentemente de origen colombiano.

Entre el armamento decomisado figuran: un rifle 308 de precisión tipo francotirador, dos fusiles FAL calibre 7.62, un rifle calibre 22, un fusil AK-47, una pistola 9 milímetros.

En una vivienda allanada en Granadilla, los agentes ubicaron un sótano con dos bodegas ocultas, donde se almacenaba una enorme cantidad de marihuana aún sin cuantificar, así como herramientas como tornos y taladros que, según la hipótesis policial, habrían sido utilizadas para alterar armas.

“Encontramos herramientas que hipotéticamente pudieron ser utilizadas para alterar armamento, basados en la experiencia del caso Multillaves”, indicó el director del OIJ.

En ese sitio fue detenido un hombre que figura como propietario del lugar y que ya había sido capturado anteriormente por hechos similares.

Para Soto, se estaría ante una célula criminal dedicada a abastecer de armamento a grupos delictivos, incluso con piezas conocidas como switch, utilizadas para convertir pistolas en armas automáticas.

“Es una pieza de metal muy pequeñita que sirve para convertir una pistola en un arma automática, muy comúnmente utilizada por sicarios para ejecutar homicidios”, advirtió.

El jerarca no descarta vínculos con estructuras criminales de Limón, entre ellas las del Caribe Sur, debido al origen de la marihuana y al decomiso de armas con destino a esa provincia.

“La probabilidad es muy alta de que existan vínculos con estructuras de Limón, que dominan el tema de la marihuana a nivel nacional”, afirmó.

Según las investigaciones, un fusil AR-15 ensamblado puede venderse en el mercado negro entre 1,5 y 2 millones de colones, mientras que una AK-47 en buen estado puede alcanzar precios aún mayores.

El OIJ ahora analizará pieza por pieza todo el material decomisado para determinar si este grupo operaba como un verdadero taller o laboratorio de ensamblaje de armas.

“Podría ser que este grupo sea uno de los más importantes o uno de los muchos que puede haber. Eso lo tendremos que comprobar con el resultado de los allanamientos”, concluyó Soto.

Noticia en desarrollo.