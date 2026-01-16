Señor de 75 años habría sido traicionado por persona de confianza para que le robaran su carro

Un adulto mayor habría sido víctima de una dolorosa traición, pues una persona muy cercana a él, al parecer, lo entregó a unos delincuentes para que estos lo amordazaran y le robaron su carro.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que por estos hechos están buscando a los cuatro sujetos que sustrajeron el vehículo y que también estarían ligados a otro asalto.

“Según la investigación, no se descarta que los hechos se pudieron llevar a cabo gracias a información sensible suministrada por una persona de confianza de la víctima, así como también con la colaboración de una mujer”, detalló el OIJ.

Este fue el carro que los sujetos le robaron al adulto mayor. (OIJ/Este fue el carro que los sujetos le robaron al adulto mayor.)

Este jueves, la Policía Judicial difundió un video en el que se observa el carro fue le fue robado al señor, esto con el fin de que la ciudadanía pueda colaborar con información.

Los hechos investigados ocurrieron el 10 de setiembre del año pasado, en la comunidad de Belén de Carrillo, Guanacaste.

“En apariencia, estos cuatro hombres, los cuales vestían prendas negras, pasamontañas y guantes de látex negros, ingresaron portando armas de fuego a una propiedad privada donde, supuestamente, golpearon fuertemente a un adulto mayor de 75 años, para, posteriormente, robar un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, año 2024, color gris y aros negros, además del celular del ofendido.

“También es importante mencionar que los sujetos, en apariencia, privaron de libertad a la víctima, amordazándolo por completo y trasladándolo en el vehículo mencionado hasta otra finca donde el mismo fue abandonado y los sujetos huyeron el lugar”, señaló el OIJ.

Robaron motos nuevas

Esos mismos cuatro sujetos son ligados con otro asalto que ocurrió poco tiempo después, específicamente la noche del 16 de noviembre del 2025 en la comunidad de Ortega, Santa Cruz de Guanacaste.

“Dos personas que se encontraban conversando en vía pública, fueron abordadas por dos antisociales, los cuales se desplazaban en una motocicleta estilo zs color naranja, estos usaban pasamontañas y guantes, además portaban armas de fuego y presuntamente, por medio de amenazas despojaron a las víctimas de dinero, teléfonos y dos motocicletas completamente nuevas, dejando la suya en el lugar, para huir en dirección a Corralillos de Filadelfia”.

Los sospechosos también robaron estas dos motos que prácticamente estaban nuevas. (OIJ/Los sospechosos también robaron estas dos motos que prácticamente estaban nuevas.)

De acuerdo con el OIJ los cuatro sospechosos tienen edades entre los 17 y 22 años, y son de contextura media.

Si usted tiene información sobre alguno de estos casos puede comunicarse con la Policía Judicial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.