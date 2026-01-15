Video muestra a los dos hombres que habrían causado la muerte de inocente tras desatar balacera contra carro

Un video captado por una cámara de seguridad muestra a los dos sujetos sospechosos de causar la muerte de un hombre inocente, quien fue alcanzado por uno de los disparos desatados por una balacera.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló ese video este jueves con el objetivo de que la ciudadanía pueda brindar información que permita ubicar a los dos sospechosos del homicidio.

El crimen con el que se les vincula ocurrió a eso de las 10 p.m. del 23 de julio del 2025, en el sector Santa Eduviges de Fray Casiano, en Chacarita Puntarenas. La víctima colateral de ese hecho fue un hombre apellidado Hernández, de 41 años.

“El ahora fallecido transitaba sobre vía pública, momento en el que, supuestamente, uno de los sospechosos presuntamente habría realizado múltiples detonaciones con arma de fuego contra un vehículo que se encontraba en el sitio.

“Durante este ataque, uno de los proyectiles impactó de manera colateral a Hernández, causándole heridas de gravedad, este fue trasladado al centro hospitalario, donde falleció días después”, detalló el OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, los sospechosos viajaban en una motocicleta tipo montañera color negro con detalles blancos y rojos, la motocicleta tiene halógenos en su parte delantera y no contaba con placa metálica.

Los sospechosos causaron la muerte del hombre inocente tras disparar contra un carro. (OIJ/Los sospechosos causaron la muerte del hombre inocente tras disparar contra un carro.)

“Es importante acotar que estos sujetos se desplazaron desde el sector del barrio 20 de Noviembre, lugar donde el gatillero descendió de la motocicleta y atravesó el puente que une este barrio con Fray Casiano de Madrid, lugar donde ocurrieron los hechos, posteriormente volvió a la motocicleta y huyeron del sitio”.

Si usted tiene información sobre estos dos sospechosos puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.