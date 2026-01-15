Cruz Roja realiza operativo para tratar de encontrar a señor de 82 años que está desaparecido desde el domingo

La Cruz Roja mantiene un amplio operativo de búsqueda para tratar de dar con el paradero de un señor de 82 años que se encuentra desaparecido en Cartago desde el pasado domingo.

Se trata de don Carlos Luis Román Campos, de quien no se sabe nada desde la mañana del pasado domingo 11 de enero, día en el que se le perdió la pista luego de que el viejito salió caminando de su casa en el barrio San Antonio de Paraíso, en Cartago.

Geovanny Maroto, coordinador operativo de la Cruz Roja de Cartago, informó que desde las primeras horas de la mañana de este jueves mantiene un operativo en un sector rural de Paraíso.

Trascendió que don Carlos Luis es buscado en ese punto pues cámaras de video lo grabaron cuando caminaba en dirección a esa zona.

Don Carlos Luis desapareció el pasado domingo 11 de enero en Paraíso de Cartago. (Facebook/Don Carlos Luis desapareció el pasado domingo 11 de enero en Paraíso de Cartago.)

“Desde horas de la mañana la Cruz Roja realiza la búsqueda de un adulto mayor, esto en el sector de Paraíso, específicamente en el sector de calle Mero. Estamos trabajando con tres unidades, equipo de drones y diez cruzrojistas, aún nos encontramos en la recopilación de información para las labores de búsqueda”, detalló Maroto.

Hasta el momento la única pista con la que cuentan las autoridades son los videos captados por las cámaras de seguridad, que grabaron a don Carlos Luis antes de que desapareciera.

Según familiares, Román salió de su casa sin llevarse el celular y lo que más le preocupa es que el señor padece de sordera parcial.

Si usted ha visto a don Carlos Luis puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.