Así ocurrió el accidente frente al colegio de Filadelfia que cobró la vida de una motociclista

Las autoridades ya lograron establecer cómo ocurrió el accidente de tránsito que le costó la vida a una mujer la noche del miércoles frente al colegio de Filadelfia, en Guanacaste.

Según la información recabada en la investigación preliminar, la víctima viajaba en una motocicleta cuando intentó realizar un giro en la vía.

La mujer fallecida en Filadelfia tenia 34 años. (Silvia Coto)

En ese momento, un vehículo que circulaba por el sector la impactó, provocándole lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte en el sitio.

La fallecida fue identificada Jennifer de los Ángeles Soto Navarrete, de 34 años, quien aparentemente iba para la casa de un familiar al momento del accidente.

LEA MÁS: Escándalo ambiental: Fiscalía pide liberar y limpiar zonas invadidas del río Torres y quebrada Chapuí

Con este caso, ya son cuatro las mujeres que han perdido la vida en accidentes de motocicleta en lo que va del año.

Los otros accidentes mortales ocurrieron en Aserrí, Pavón de Golfito y Sardinal de Carrillo, en Guanacaste.

LEA MÁS: Trágico atropello le arrebató la vida al papá de entrenadora en los Juegos Nacionales

La Cruz Roja informó este jueves que en lo que va del 2026 han trasladado 109 personas en condición crítica, víctimas de accidentes de tránsito. Además, se han abordado 24 personas sin signos vitales, seis en atropellos, 15 en choques y 3 en vuelcos.