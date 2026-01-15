Sucesos

Así ocurrió el accidente frente al colegio de Filadelfia que cobró la vida de una motociclista

La víctima, una mujer de 34 años de apellido Soto, murió tras ser impactada por un vehículo.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Las autoridades ya lograron establecer cómo ocurrió el accidente de tránsito que le costó la vida a una mujer la noche del miércoles frente al colegio de Filadelfia, en Guanacaste.

Según la información recabada en la investigación preliminar, la víctima viajaba en una motocicleta cuando intentó realizar un giro en la vía.

La mujer fallecida en Filadelfia tenia 34 años. (Silvia Coto)

En ese momento, un vehículo que circulaba por el sector la impactó, provocándole lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte en el sitio.

La fallecida fue identificada Jennifer de los Ángeles Soto Navarrete, de 34 años, quien aparentemente iba para la casa de un familiar al momento del accidente.

LEA MÁS: Escándalo ambiental: Fiscalía pide liberar y limpiar zonas invadidas del río Torres y quebrada Chapuí

Con este caso, ya son cuatro las mujeres que han perdido la vida en accidentes de motocicleta en lo que va del año.

Los otros accidentes mortales ocurrieron en Aserrí, Pavón de Golfito y Sardinal de Carrillo, en Guanacaste.

LEA MÁS: Trágico atropello le arrebató la vida al papá de entrenadora en los Juegos Nacionales

La Cruz Roja informó este jueves que en lo que va del 2026 han trasladado 109 personas en condición crítica, víctimas de accidentes de tránsito. Además, se han abordado 24 personas sin signos vitales, seis en atropellos, 15 en choques y 3 en vuelcos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.