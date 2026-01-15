Escándalo ambiental: Fiscalía pide liberar y limpiar zonas invadidas del río Torres y quebrada Chapuí

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitará una medida cautelar de restitución de las cosas para permitir la liberación y limpieza de las áreas de protección del río Torres y la quebrada Chapuí, como parte de las diligencias de una investigación.

El despacho pedirá al Juzgado Penal de Pavas que se ordene el levantamiento de cualquier material o elemento que afecte la regeneración natural de la zona, así como que se impida el acceso y el depósito de materiales en estas áreas protegidas. El requerimiento será presentado la próxima semana.

La solicitud se realizará luego de que, el pasado lunes 12 de enero, la Fiscalía dirigiera un operativo que permitió recabar prueba que confirma la invasión a las áreas de protección.

Durante los allanamientos, las autoridades constataron la ausencia total de vegetación en el cauce del río y la quebrada, producto del depósito de materiales. Asimismo, se descartó el vertido de aguas residuales sin tratamiento.

LEA MÁS: Trágico atropello le arrebató la vida al papá de entrenadora en los Juegos Nacionales

Esta evidencia forma parte del expediente en el que se investiga a las empresas Tajo Comag, Cbz Asfaltos Sociedad Anónima y Anapau Natural Escape Sociedad, por los presuntos delitos de invasión a área de protección, disposición ilegal de aguas residuales y destrucción de vegetación.

La basura arrastró con gran parte de la vegetación (Ministerio Público/Cortesía)

Según la investigación, los hechos se habrían registrado desde inicios de enero, cuando la zona fue afectada por la acumulación de escombros y materiales que formaron rellenos. Además, el ingreso constante de camiones impidió la regeneración natural de la vegetación.

LEA MÁS: El viaje que Francy Madrigal soñaba hacer en moto quedó truncado por una tragedia en la carretera

El caso continúa en investigación.