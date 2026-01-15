Video muestra cómo sicarios de banda Los Myrie asesinan a hombres que viajaban en carro que terminó estrellado

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que unos sicarios de la banda narco conocida como Los Myrie asesinaron a balazos a dos hombres que viajaban en un carro, el cual terminó estrellado tras el violento ataque.

Dicho video fue difundido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el objetivo de obtener información de los asesinos, quienes también son vinculados con otro homicidio.

LEA MÁS: Cruz Roja realiza operativo para tratar de encontrar a señor de 82 años que está desaparecido desde el domingo

“De acuerdo con la investigación realizada, se presume que tiene que ver con una estructura criminal ubicada en el sur de la capital y que son conocidos como Los Myrie. Efectivamente, estamos desarrollando una investigación por dos hechos de sangre, dos homicidios, uno doble y otro donde fallecer solo una persona”, destacó Michael Soto, director interino del OIJ.

Los dos hombres asesinados viajaban en este carro. (OIJ/Los dos hombres asesinados viajaban en este carro.)

El doble homicidio, el cual fue grabado por una cámara, ocurrió a eso de las 2 a.m. del 4 de abril del 2024 en el sector de Tejarcillos de Alajuelita.

“Los ahora fallecidos, quienes respondían a los apellidos de Téllez, de 30 años, de nacionalidad nicaragüense y Chinchilla, de 54 años, viajaban en un automóvil negro, momento en que fueron interceptados por cuatro sospechosos en dos motocicletas, quienes al parecer les dispararon en múltiples ocasiones, para posteriormente, huir del sitio, resultando las víctimas fallecidas en el lugar”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: El “switch” mortal: la pequeña pieza que convierte una pistola común en un arma automática

El segundo homicidio con el que son vinculados ocurrió a la 1:08 a.m. del 29 de junio del 2024 en Concepción de Alajuelita, en ese hecho la víctima fue un muchacho apellidado Arias, de 19 años.

“El ofendido se encontraba en vía pública y presuntamente fue abordado por los cuatro sospechosos, quienes al parecer, sin mediar palaba alguna y por razones que se investigan, le dispararon en múltiples ocasiones causándole la muerte en el sitio”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Gran incendio afecta varias viviendas en el precario Laura Chinchilla en Alajuela

La Policía Judicial resaltó el hecho de que en ambos hechos los sospechosos se desplazaban en dos motocicletas, una color rojo y blanco y otra color blanco y negro.

Si usted tiene información sobre estos sujetos o relacionada con los homicidios, puede comunicarse con el OIJ a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.