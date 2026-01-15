Sucesos

Detienen en Colombia a costarricense sospechoso de estafar a institución pública por más de $3 millones

Un hermano del hombre, también sospechoso en el mismo caso, fue detenido en Brasil en marzo del año pasado

Por Adrián Galeano Calvo

Un costarricense apellidado Wang, de 46 años, fue detenido en Colombia debido a que era buscado por las autoridades de nuestro país como sospechoso de estafar a una institución pública por más de $3 millones.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que Wang fue capturado este miércoles 14 de enero en Bogotá por medio de un trabajo articulado entre las oficinas de Interpol de San José del OIJ, Colombia y Brasil.

La Policía Judicial también informó que en marzo del año pasado, en Santa Catalina, Brasil, se detuvo a un hermano del sospechoso, también apellidado Wang, de 54 años, quien también habría participado en la presunta estafa.

“Cabe indicar que los agentes de la oficina de Interpol de San José del OIJ recibieron por parte de las autoridades costarricenses la orden de captura internacional girada contra estas personas por lo que iniciaron con las diligencias, logrando obtener información de que el hombre de 46 años se podía encontrar en Colombia y su hermano en Brasil.

El costarricense fue detenido en Bogotá, Colombia. Foto OIJ.
El costarricense fue detenido en Bogotá, Colombia. Foto OIJ. (OIJ/El costarricense fue detenido en Bogotá, Colombia. Foto OIJ.)

“Se procedió a coordinar con las oficinas de Interpol de ambos países, lo que permitió que este miércoles detuvieran a los sospechosos en Bogotá, Colombia”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial señaló que ahora se está trabajando en los respectivos trámites para que ambos hermanos sean extraditados a Costa Rica y enfrenten el correspondiente proceso.

Aunque el OIJ no brindó mayor información sobre la supuesta estafa, trascendió que, al parecer, estaría relacionada con bonos de una entidad de seguros.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

