Fuerza Pública detiene a cuatro sujetos fuertemente armados tras balacera en Alajuela

A los sospechosos se les decomisaron dos armas largas y una pistola, así como múltiples municiones de diversos calibres

Por Adrián Galeano Calvo

Lo que inició como una alerta por una balacera en un barrio de Alajuela, terminó con la captura de cuatro sujetos fuertemente armados que trataron de huir de la Policía.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que los hechos ocurrieron en el sector de El Erizo de Alajuela, lugar desde el cual la Fuerza Pública fue alertada sobre detonaciones de armas de fuego.

“Los oficiales se presentaron al sitio y observaron a cuatro sujetos armados, quienes al notar la presencia policial intentaron huir del sitio. De inmediato, se les dio seguimiento, lo que permitió la aprehensión de los sospechosos”, detalló Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, a los sospechosos se les decomisaron dos armas largas, tipo fusil, además de una pistola, dos cargadores, un cargador con capacidad para 33 municiones, 73 municiones calibre 9 milímetros y 68 municiones calibre 5.56.

“Además, se incautaron ₡454.150 en efectivo, dos pasamontañas, un par de guantes, una máscara y siete teléfonos celulares“, agregó Seguridad.

En ese mismo operativo, los uniformados decomisaron 20 puntas de cocaína, 63 gramos de cocaína y aproximadamente 82,5 gramos de crack, equivalente a unas 550 piedras de esta droga.

Los detenidos, así como toda la evidencia decomisada, fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales correspondientes.

