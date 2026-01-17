“Hoy mi hogar se viste de luto”: la carta que conmueve tras el triste hallazgo de joven universitaria desaparecida

El caso por la desaparición de María Alexandra Amador Vargas, de 20 años, tuvo el final más doloroso de todos, pues este viernes fue encontrada sin vida dentro de un guindo en San Vito de Coto Brus.

La joven universitaria estaba desaparecida desde el pasado sábado 10 de enero, día en el que salió a realizar una entrega al sector de Alto Santa Clara, pues María Alexandra trabajaba haciendo entregas y estudiaba de noche.

La mañana de este viernes, tras varios días de una angustiosa búsqueda, una pareja que pasaba por Santa Clara reportó el hallazgo del cuerpo de la joven, quien aparentemente chocó su motocicleta contra un árbol y cayó a un guindo.

Poco después de que se confirmara la terrible noticia, Anayeli Amador, hermana de María Alexandra, publicó un sentido mensaje en su perfil de Facebook para externar el dolor que sentía su familia.

“Hoy mi hogar cae en la oscuridad, hoy mi hogar se viste de luto, llanto y mucho dolor. Mi princesa hoy nos deja, parte a los regazos del Señor”.

María Alexandra Amador Vargas, de 20 años, es universitaria y también trabaja haciendo exprés en San Vito de Coto Brus, ella desapareció el sábado 10 de enero del 2026. Foto: Anayeli Amador para La Teja (Foto: Anayeli Amador para La Teja /Foto: Anayeli Amador para La Teja)

En su publicación destacó que María Alexandra no murió por otras circunstancias que muchos presumían, simplemente fue víctima de un accidente de tránsito.

“Mi hermana no murió por ser mujer, por estar sola a horas de la noche, no murió porque se lo buscó, simplemente se fue por decisión de Dios. Ella solo estaba trabajando, solo venía preocupada por que su hermano aún no había comido. Mi alma se va con ella, mi otra mitad deja de existir”.

La joven terminó su mensaje despidiéndose de Ale, como le decía de cariño a su hermano, manteniendo la esperanza de que algún día se encontrarán de nuevo.

“Mi hermanita, te amo, y no te digo adiós, te digo hasta luego, porque en la otra vida te voy a encontrar y vamos a estar juntas para la eternidad”.