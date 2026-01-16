Alarma en residencial de Cartago: vecinos alertan por artefacto explosivo en jardín de una casa

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este viernes en El Guarco de Cartago, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por la presencia de un artefacto explosivo en el jardín de una vivienda.

Según el reporte oficial, la alerta la Policía ingresó a una casa en el Residencial El Cacique tras observarse un objeto sospechoso en la propiedad, que sospechaban era una granada, lo que generó alarma entre los residentes de la zona.

Hallazgo de explosivo en Cartago (Cortesía/Cortesía)

Unidades de la Fuerza Pública se desplazaron de inmediato al lugar y coordinaron con la Unidad Especial de Intervención (UEI), cuyos agentes especializados inspeccionaron el objeto y lo identificaron como un aparente pertrecho explosivo.

El artefacto fue asegurado, extraído y retirado de la vivienda.

LEA MÁS: Desaparición de universitaria en San Vito de Coto Brus termina en trágico desenlace

En el lenguaje policial, el término “pertrecho” se utiliza para referirse un artefacto u objeto con características que podrían representar un riesgo de detonación.

Esto fue lo que encontraron los oficiales en el patio de la vivienda. Foto: MSP (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Fuerza Pública detiene a cuatro sujetos fuertemente armados tras balacera en Alajuela

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el origen del objeto y cómo llegó hasta el sitio.