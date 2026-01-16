El mensaje que nunca llegó y el vacío que dejó un padre asesinado en un doble homicidio

Ignacio Méndez Barrantes, de 68 años, conocido como Nachito, era papá de cuatro hijos y todas las mañanas acostumbraba a escribirles un “buenos días” y preguntarles cómo estaban.

Hace una semana dejó de hacerlo. El sábado 10 de enero ese mensaje no llegó y a sus hijos les pareció extraño, pero no hubo ningún mal pensamiento, pues creyeron que estaba ocupado.

Sin embargo, horas después se enteraron de que él había sido víctima de un cruel homicidio, junto a su amigo Juan Mora Cordero, de 59 años, conocido como Cholo.

El doble homicidio ocurrió en Las Brisas de San Vito de Coto Brus, donde Ignacio solía trabajar cortando zacate.

Bryan Méndez, hijo de Nachito, le contó a La Teja que su papá era una persona tranquila y trabajadora, muy dedicada a su familia y a sus labores diarias en la zona donde ocurrió el crimen.

Ignacio Méndez, de 68 años, conocido como Nacho, y Juan Mora, de 59 años, conocido como Cholo, asesinados en Las Brisas de San Vito de Coto Brus. Foto: San Vito Televisión (San Vito Televisión/San Vito Televisión)

“Mi papá no se metía con nadie, siempre le mandaba mensajes, la última vez que hablamos fue el viernes (un día antes de ser hallado sin vida) al mediodía y a las cuatro de la tarde cuando me dijo que andaba cortando unos árboles de aguacate, él me mandó fotos, a las 4:35 p. m. le mandé un mensaje de voz, lo escuchó, pero no me respondió.

“El sábado a las 9 de la mañana le pregunté que cómo estaba, pero no tenía el doble check de entrega, él siempre nos ponía un mensaje en las mañanas, siempre nos saludaba a todos, a las 11 de la mañana lo llamé y nada que respondía, luego me llamaron para decirnos que lo encontraron sin vida”, expresó Bryan.

Nachito y Cholo fueron asesinados a golpes en el apartamento que alquilaba el primero.

Michael Soto, director interino del OIJ, señaló de manera preliminar que presumen que el motivo de la brutal agresión habría sido por un robo.

“Las víctimas se encontraban en un apartamento, cuando, aparentemente, dos sujetos ingresaron y los agredieron de manera reiterada causándoles la muerte”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Este cruel hecho fue descubierto la mañana del sábado 10 de enero en Las Brisas de San Vito de Coto Brus, frente a la plaza de la comunidad, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

A Nachito lo sepultaron en Las Brisas de San Vito de Coto Brus.

Sospechosos descuentan seis meses de preventiva

Dos muchachos, de apellidos Salazar Ugalde, de 25 años, y Miranda Ugalde, de 24, son los sospechosos de cometer este ataque.

A ellos los capturaron a las 5 de la mañana del lunes 12 de enero mediante tres allanamientos en Aguas Claras y en Las Brisas de Coto Brus, zona sur del país.

La Fiscalía de Coto Brus investiga este caso en el expediente 26-000040-0062-PE.

La representación fiscal solicitó que se ordenara prisión preventiva contra los investigados, por lo que el Juzgado Penal de la localidad impuso dicha medida cautelar, por seis meses.

Dos hombres fueron encontrados sin vida la mañana de este sábado 10 de enero en una vivienda ubicada en Las Brisas de San Vito de Coto Brus. Foto: Cortesía San Vito Televisión (Cortesía San Vito Televisión/Cortesía San Vito Televisión)