Violenta balacera en Cartago cobra la vida de un hombre y deja otros 3 heridos

La provincia de Cartago fue escenario de un violento hecho de sangre, pues un tiroteo dejó como saldo una persona fallecida y al menos otras tres heridas.

De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido en las primeras horas de la madrugada de este lunes en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en San Francisco de Cartago.

Al parecer, otros tres hombres resultaron heridos en la balacera. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

De momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos, solo trascendió que los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre una balacera en la que varias personas resultaron heridas.

A la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja, estos encontraron a un hombre que ya no presentaba signos vitales. El cuerpo del ahora fallecido quedó tendido sobre una acera.

De forma preliminar, se dio a conocer que al menos otros tres hombres habrían sido alcanzados por los disparos y fueron llevados en un vehículo particular al Hospital Max Peralta, pero de momento se desconoce su estado de salud.