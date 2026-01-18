Volcán Poás registra cinco erupciones en 2026 y expertos explican su comportamiento

Desde el viernes 16 de enero y hasta este domingo 18 de enero se han registrado cinco erosiones freáticas, todas de energía baja a moderada, concentradas en el sector donde se mantiene la actividad fumarólica desde el año 2024.

Estas emisiones corresponden principalmente a vapor de agua, gases y aerosoles, sin presencia de ceniza, explicó María Martínez, vulcanóloga del Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori)

Sostuvo que el evento más reciente fue a las 5:53 a. m. de este domingo, cuando se registró una pequeña erosión en el fondo del cráter del volcán Poás, según el monitoreo de los especialistas.

Volcán Poás registra cinco erosiones freáticas en los primeros días del 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esta erosión consiste en una emisión energética de vapor de agua, gases y partículas muy finas hacia la atmósfera.

“La erosión no se logra observar por las cámaras web, debido a que hay condiciones nubladas en la cima del volcán; sin embargo, los sismógrafos y sensores acústicos de infrasonido, registran esta erupción", manifestó Martínez.

Las autoridades señalaron que no se han recibido reportes de caída de ceniza, y recalcaron que este comportamiento se mantiene dentro del patrón normal de actividad del volcán Poás, el cual atraviesa un periodo de incremento de actividad desde inicios de 2024 y que continúa hasta la actualidad.

Las erosiones registradas este año corresponden a las primeras del 2026 y forman parte de este mismo proceso.

